Rusya, ISS’teki mürettebatını Dünya'ya getiriyor: Soyuz kapsülünde sızıntı

Rusya, ISS'teki Soyuz kapsülündeki sızıntı nedeniyle istasyondaki mürettabatını Dünya'ya getirecek. Soyuz MS-22'deki soğutma ünitesindeki sızıntı nedeniyle kozmonotların yaşadığı alandaki sıcaklığın sürekli arttığı ifade edildi.

Rusya, ISS’teki mürettebatını Dünya'ya getiriyor: Soyuz kapsülünde sızıntı
Rus ve ABD'li mürettebatı taşıyan Soyuz MS-22 kapsülü 21 Eylül 2022'de fırlatılmıştı (Kaynak: AFP)

Federal Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi nedeniyle Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirdi.

Borisov, açıklamasında, arızalı Soyuz MS-22’nin insansız olarak dünyaya dönüş yapmasına karar verildiğini belirtti.

Soyuz MS-22 ile dünyaya dönmesi planlanan 2 Rus kozmonot ve 1 ABD’li astronotun da dünyaya yeni bir araçla döneceğini aktaran Borisov, bunun için de 20 Şubat’ta ISS’ye Soyuz MS-23 uzay aracının gönderileceğini ifade etti.

Rusya, ISS’teki mürettebatını Dünya'ya getiriyor: Soyuz kapsülünde sızıntı - 1 Soyuz kapsülündeki sızıntı

Borisov, söz konusu kararın, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi  ile de istişare edildiğini ve NASA’nın da Roscosmos kararını onayladığını kaydetti.

Roscosmos’tan geçen ay yapılan açıklamada, Soyuz MS-22 aracının soğutucu sisteminde sızıntı tespit edildiği ve bu nedenle aracın içerisindeki sıcaklık değerlerinin arttığı bildirilmişti.

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