Rusya, Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı bünyesinde bulunduran ABD merkezli sosyal medya devi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine dahil etti.

Rusya, Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi

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Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar" listesine aldı. Meta bünyesinde Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dev sosyal medya platformlarını barındıyor.

Rusya, Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi - 1 Meta'nın bünyesinde Instagram, Whatsapp ve Facebook bulunuyor.

Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı tavır alan, son olarak da Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik kararına karşı tepki gösteren muhalif Vesna hareketi de "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine dahil edildi.

META'NIN TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Öte yandan, Meta, Mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmuştu. Meta'nın temyiz başvurusu ise Haziran ayında reddedilmişti. Meta'nın avukatı, şirketin aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu savunmuştu.

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