Rusya: Uzayda mahsur kalan kozmonotlar geri dönecek

Rusya'nın uzaydaki istasyonunda üç kozmonot basınç nedeniyle mahsur kaldı. Rusya, kozmonotların planlanan dönüşünün eylüle ertelendiğini açıkladı.

Rusya: Uzayda mahsur kalan kozmonotlar geri dönecek

Rus ajansı Roscosmos, geçen yıl dönüş kapsüllerindeki basınç sızıntısı nedeniyle mahsur kalan üç kozmonotun Eylül ayında Soyuz MS-23 yedek kapsülüyle geri dönebileceklerini söyledi.

TASS ajansının haberine göre Roscosmos, "Başlangıçta, Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve Francisco Rubio, 28 Mart 2023'te Soyuz MS-22'ye ineceklerdi. Bunun şimdi Eylül 2023'te Soyuz MS-23'te gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.

Hem NASA hem de Roscosmos, sızıntının kapsüle yüksek hızda çarpan küçük bir uzay taşı parçacığı olan bir mikrometeoroidden kaynaklandığına inanıyor.

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