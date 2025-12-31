Rusya "yerçekimli" istasyon kuracak

Bilimkurgu filmlerindeki uzay istasyonları gerçek olabilir.

Rus devlet roket şirketi RKK Energia "yapay yerçekimi oluşturan bir uzay istasyonunun" patentini aldı.

Bir pervaneyi andıran 80 metre uzunluğundaki uzay istasyonu kendi ekseni etrafında dakikada beş kez dönecek.

Bu sayede 0.5G'lik yerçekimi etkisi üretilmesi planlanıyor. Böylece kozmonotlar Ay’dakinden bile daha güçlü bir yerçekimi hissiyle yürüyüp çalışabilecek.

Bilim insanları, dev istasyonun parçalar halinde uzaya gönderilerek yörüngede birleştirilmesi gerekeceğine dikkat çekiyor. Dönüş için gereken enerjinin nasıl sağlanacağı ve uzay istasyonuna kenetlenme konusundaki zorlukların nasıl aşılacağı da henüz bilinmiyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar mikro yerçekimi koşullarında çalışıyor. Bu durum kemik ve kas erimesinin yanı sıra dolaşım ve bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Yeni tasarımın bu sıkıntıları ortadan kaldırması hedefleniyor.