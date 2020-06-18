Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Telegram’a yönelik erişim yasağının kaldırıldığı belirtildi.

''TERÖRE VE AŞIRILIKÇILIĞA YÖNELİK İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'' MESAJI



Açıklamada, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un “teröre ve aşırılıkçılığa” yönelik işbirliğine hazır olduğuna yönelik açıklamalarının olumlu yönde değerlendirildiğine işaret edildi.

BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETMİŞTİ



Telegram, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Nisan 2018’de Rusya’da yasaklanmıştı. Kararın ardından ülkede binlerce kişi sokağa inerek yasağı protesto etmişti.

400 MİLYONU AŞKIN KULLANICISI VAR



Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram’ın toplam 400 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

VİDEO: GÜNDE 4 SAAT SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR (ARŞİV)