Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılacak

Rusya, içerik kaldırma taleplerini yerine getirmediği için bugünden itibaren Twitter'ın hızını yavaşlatma kararı aldı. Moskova yönetimi geçen ay yaşanan muhalif lider Navalni prostolarına ilişkin binlerce paylaşımın kaldırılmasını istemişti.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 11:29

Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılacak

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi.

Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği belirtildi.

NAVALNİ PROTESTOLARI

﻿Rusya'da zehirlendiği tespit edilen muhalif lider Aleksey Navalni geçen ay tedavi gördüğü Almanya'dan ülkesine dönmüştü. 

Navalni daha sonra gözaltına alınmış ve şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

Tutuklama kararının ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı. Sosyal medya platformu Twitter'da protestocuların tepkilerini ifade ettiği alanlardan biriydi. 

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