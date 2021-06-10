Rusya'dan Facebook ve Telegram'a ceza

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi.

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 16:02

Rusya'dan Facebook ve Telegram'a ceza

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 17 milyon, Telegram’a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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