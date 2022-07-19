Rusya'dan Google'a 370 milyon dolarlık ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a para cezası verdi.

Roskomnadzor, Google'a ait video paylaşım platformu YouTube'un "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun seyriyle ilgili, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştıran sahte bilgileri" silmediğini duyurdu.



Kuruma göre ayrıca YouTube, aşırı görüşleri destekleyen ve yasa dışı protestolara katılım çağrısı yapılan içeriklere izin verdi.



21,1 milyar rublelik para cezasının, tekrarlanan bir mahkumiyet sonucu ve Google'ın Rusya'daki yıllık gelirine dayanılarak verildiğine dikkat çekildi.



Rus Ria-Novosti ajansının bir uzmandan aktardığına göre, söz konusu miktar, bir Rus mahkemesince Batılı bir teknoloji firmasına şu ana kadar verilen en büyük ceza durumunda.



Google'dan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.