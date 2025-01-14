Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.



Teknoloji devi Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.



Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.