Rusya'dan Twitter kararı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararının kısmen kaldırıldığını ve uygulamanın yasaklanmayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 17:35

Rusya'dan Twitter kararı

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Twitter'ın talep edilen yasak içeriklerin yüzde 91'ini sildiği belirtildi.

''HIZ YAVAŞLATMA MOBİLDE DEVAM EDECEK, SABİT İNTERNETTE KALDIRILACAK"

Söz konusu içeriklerin kaldırılması nedeniyle Twitter'ın yasaklanmasına gerek kalmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararı ise mobil cihazlarda devam edecek, sabit internet bağlantılarında ise kaldırılacak" denildi.

Açıklamada, YouTube ve Facebook üzerinde yasaklı içeriklerin tespit edildiği, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde iki sitenin hızının da yavaşlatılabileceği kaydedildi.

TWITTER'IN HIZI YÜZDE 50 DÜZEYİNDE YAVAŞLATMIŞTI

Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içerikleri kaldırmaması nedeniyle Twitter'ın hızını yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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