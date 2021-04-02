Rusya'dan Twitter'a para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.



Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.



Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.



YAVAŞLATILACAĞINI DUYURMUŞTU



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurmuştu.



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtilmişti.



Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi” ifadeleri kullanılmıştı.

