Rusya’dan yeni nesil roket denemesi. Soyuz-5 başarıyla fırlatıldı

Rusya ’nın uzay ajansı Roscosmos, yeni nesil Soyuz-5 roketinin ilk test fırlatmasının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre roket , Kazakistan’daki Baikonur Cosmodrome’dan Moskova saatiyle 21.00’de sorunsuz şekilde havalandı.

YÜKSEK KAPASİTE VE DAHA DÜŞÜK MALİYET

Roscosmos, Soyuz-5’in dünyanın en güçlü sıvı yakıtlı motorlarından biriyle donatıldığını belirtti.

Yeni roketin 17 tona kadar yük taşıyabildiği, fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü ve uyduları alçak Dünya yörüngesine yerleştirmede önceki modellere göre daha verimli olduğu ifade edildi.

“UZAY ARAŞTIRMALARINDA YENİ ADIM”

Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, Soyuz-5’i “uzay araştırmalarında yeni bir adım” olarak nitelendirdi. Bakanov, projenin Rusya ve Kazakistan’da yeni istihdam alanları yaratacağını da söyledi.

Bakanov daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı açıklamada, Soyuz-5’in Rusya’nın 2014’ten bu yana geliştirdiği ilk yeni fırlatma aracı olduğunu belirtmişti.