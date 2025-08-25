Rusya’nın gizemli “Kıyamet Radyosu” gündemde: Nükleer korkusunu tetikledi

Soğuk Savaş’tan bu yana gizemli yayınlarıyla merak uyandıran kısa dalga radyo istasyonu UVB-76 ya da bilinen adıyla The Buzzer son aylarda Kremlin’in propaganda faaliyetlerinin de merkezine yerleşti.



Yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden kısa süre sonra, Rusya’daki askeri bir üsten yayın yapan frekansta yeni bir mesaj duyuldu: “Nikolai, Zhenya, Tatiana, Ivan… NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529.”



Şifresi çözülemeyen bu mesaj, yıllardır olduğu gibi, yine büyük tartışmalara yol açtı.



SOĞUK SAVAŞ’IN GÖLGESİNDE



UVB-76 radyosunu ve son tartışmaları masaya yatıran WIRED’a göre, istasyon 1970’lerden bu yana 4625 kHz frekansında yayın yapıyor.



Sürekli duyulan uğultu sesi, zaman zaman yerini Rus fonetik alfabesiyle okunan şifreli mesajlara bırakıyor. İstasyonun Rus ordusuna ait olduğu bilinse de yayınların gerçek amacı hiçbir zaman netleşmedi.



Soğuk Savaş döneminde casuslara şifreli talimatlar göndermek için kullanılan kısa dalga radyolar, amatör telsiz meraklılarının da ilgisini çekti. UVB-76’nın mesajlarını çözmeye çalışan internet toplulukları, yıllar içinde bu gizemi canlı tuttu.



Ancak son aylarda Rus devlet medyası, bu istasyonu farklı bir şekilde kullanmaya başladı. RIA-Novosti ve RT gibi yayın organları, UVB-76’nın “Kıyamet İstasyonu” olduğunu öne sürerek mesajların nükleer saldırı ihtimaline işaret ettiğini iddia ediyor. Telegram’daki milyonlarca takipçili kanallarda da benzer söylentiler yayılıyor.



Bazı yorumcular ise bu durumun, Kremlin’in “nükleer kıyamet” korkusunu körükleyerek Batı’ya psikolojik baskı uygulama çabasının parçası olduğunu savunuyor.



“ÖLÜ EL SİSTEMİ”



UVB-76 hakkındaki en yaygın spekülasyon, istasyonun Sovyetler’in gizli Perimeter ya da bilinen adıyla “Ölü El” nükleer misilleme sistemiyle bağlantılı olduğu.



Soğuk Savaş döneminde geliştirilen bu sistem, Moskova’daki komuta merkezleri yok edilse bile otomatik olarak nükleer füzeleri ateşleyebilecek bir yedek mekanizma olarak tasarlanmıştı.



Ancak uzmanlara göre UVB-76’nın bu sistemle doğrudan ilişkisi yok.



“NÜKLEER TABU ZEDELENİYOR”



WIRED’a konuşan uzmanlar, Rusya’nın bu söylemleriyle Soğuk Savaş sonrası yerleşen “nükleer tabu”yu yıktığını vurguluyor ve bu yaklaşımın yanlış hesaplamaları ve gerilimi artırabileceği uyarısında bulunuyor.



Tarihçiler, UVB-76’nın muhtemelen sıradan bir askeri iletişim aracı olduğunu söylese de, Rus medyasında yer alan iddialarla birlikte bu gizemli yayın hattı, yeniden küresel ilgi odağına dönüşmüş durumda.

