Rusya'ya bir kısıtlama da Instagram'dan

Facebook’un tepe şirketi Meta’ya ait olan Instagram, Rus devlet medyasından gelen gönderileri ve Rus kontrolündeki medya sitelerini etiketleme ve bulunmalarını zorlaştırma kararı aldı.



Rusya kontrolündeki medyayı engelleyen Facebook, reklamlarını da Rusya’da kapattıktan sonra ülkede yasaklanmıştı.

Rusya, Facebook’u yasaklarken Meta’ya ait olan diğer ürünlere bir engelleme getirmemişti.

Twitter da, Rus devlet bağlantılı medya sitelerine bağlantı veren içerikleri etiketlemeye başladı.

Facebook ile Twitter’ın yanı sıra YouTube ve TikTok da AB'de RT ve Sputnik'i yasakladı.

Apple da bu uygulamaları aynı şekilde App Store'dan çekerken Rusya’da tüm ürün satışlarını durdurdu.