Rüzgar çiftliklerinin yanında yaşanır mı?

Rüzgar enerjisi, en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında ve çevreye verdiği zarar fosil yakıtlarla karşılaştırılamayacak kadar az. Yine de bu konuda araştırma sayısı çok az.

Bilinen en büyük etkileri; türbinlerin çıkardığı sesin yakın çevresinde yaşayanları olumsuz etkilemesi ve özellikle göç yolları üzerine inşa edilen türbinlerin kuş ölümlerine yol açması.



Fransız Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından yapılan son araştırmaya göre insanların rüzgar çiftlikleri yakınlarında yaşamaktan mutlu olduklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Fransa’da vatandaşların yüzde 76’sı daha fazla rüzgar çiftliği inşa edilmesini destekliyor. Çalışma, 236 GW kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine sahip Avrupa kıtasının genelinde kamuoyunun çoğunun rüzgar çiftliklerinin artışını desteklediği gösterdi. Rüzgar çiftlikleri İrlanda’da yüzde 79, Almanya’da ise yüzde 78 oranında destekleniyor.

İnsanların rüzgar enerjisini destekleme sebeplerinin başında santrallerin bölgedeki yerel altyapıyı geliştirmesi ve ekonomik faaliyetlere olumlu etkisi yer alırken, kurulan her yeni rüzgar türbini 10 milyon euro’luk ekonomik faaliyeti beraberinde getiriyor.