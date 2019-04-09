Sabiha Gökçen web sitesi ve mobil uygulaması için geliştirilen ve terminal binasının içerisini gösteren navigasyon uygulaması ile tüm yolcular uçuşlarının gerçekleşeceği kapıya kadar en kolay yoldan ulaşabilecekler.

Uygulamada ayrıca havalimanı içerisinde bulunan alışveriş noktaları, yemek alanları, eczane, banka ATM'leri ve mescit gibi hizmet noktalarına da bulundukları yerden en kolay ve yakın yol ile ulaşabilecekler.

Bu uygulamanın en büyük avantajının engelli yolcular için ortaya çıktığının altını çizen (İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı) İSG yetkilileri, “Engelli yolcularımız bu uygulama sayesinde zaman kaybetmeden gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabilecekler” şeklinde görüş bildirdiler.



"NEREYİ ARIYORSUN" İLE EN KOLAY ROTA OLUŞUYOR



Yolcular, söz konusu navigasyonu ilk açtıkları zaman karşılarına 'Nereyi Arıyorsun' sorusu çıkıyor. Uçak kapısı, alışveriş noktaları, yemek alanları, banka ATM'leri, mescit, eczane, pasaport noktası gibi havalimanında kullanacakları hizmeti seçen yolcular ardından "Git" butonuna basıyor. Daha sonra uygulamadaki yapay zekâ yolcuyu en kısa ve en kolay yoldan gitmek istediği yere götürmek için bir rota çiziyor. Söz konusu uygulama ile gelen yolcu katı ile giden yolcu katı arasında geçiş de yolculara yine bir rota aracılığı ile gösteriliyor.