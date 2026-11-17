Çin başkenti Pekin'de Beihang Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yüzde 97,85 oranında saçların yeniden çıkışını sağlayan bir tedavi geliştirildi.

Deneysel aşamada olan tedavi yöntemi fareler üzerinde yapıldı ve standart ilaçlardan daha başarılı sonuçlar verdi. "Detangle" adı verilen biyoelektronik tarak, kel fareler üzerinde 28 gün boyunca test edildi.

Bu tarak, fiziksel uyarımı derin moleküler ilaç aktarımıyla birleştiriyor.Farklı uzunluklarda ve dönüşümlü olarak yerleştirilmiş dişlere sahip olan bu tarak, saç derisini nazikçe kaldırırken darbeli elektrik alanları oluşturuyor. Elektrik alanı ise diğer tedavilere göre saç köklerinin yaklaşık 9 kat daha derinine nüfuz edebiliyor.

Test edilen farelerde bu tedavi üç günde bir uygulandı. Sonuçlara göre yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı sağlandı.

İNSANLAR ÜZERİNDE DE İŞE YARAR MI?

Ancak fare derisinin insan kafa derisinden ince olduğu düşünüldüğünde, tedavinin insanlar üzerinde de uygulanabilmesi için bazı zorluklar bulunuyor. Dahası, farelerdeki saç dökülmesi laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulduğu için aynı sonuçlar insanlarda gözlemlenmeyebilir.

Öte yandan söz konusu deneyde fareler üzerindeki kelliğin de yapay bir şekilde oluşturulduğu belirtildi. Dolayısıyla fareler üzerindeki yüksek başarılı oranının, insanlar üzerinde de elde edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyor.