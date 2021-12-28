SafeMoon yükselişini kaçıranlar HUH Token'a yöneliyor

SafeMoon, Mart 2021'de Binance Akıllı Zincir ağında piyasaya sürülen bir kripto para birimi sayılıyor. Mart ayında SafeMoon'da 100 dolar tutmuş olanların yatırımlarından yalnızca birkaç ay sonra 8 milyon dolar değerine ulaştığı belirtiliyor. Meme coin SafeMoon’da da aynı başarıya yakalayanlar ise limandan ayrılmadan önce HUH Token için yelken açmaya hazırlanıyor. Piyasaya girmesinden bu yana muazzam bir başarı gösteren HUH Token, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.



SafeMoon süreç içinden HUH Token’dan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Para birimini bulmak için aritmetik ve madenciliği kullanmak yerine, kullanımdan sonra ve zamanla kullanımı için çok sayıda jetonu yakmaya başlıyor. Dolayısıyla SafeMoon "kontratına" bir kat trilyon jetonla başlayarak, bunları piyasaya sürüyor.

Mart ayının başında bir SafeMoon 0,00000000001 değerindeyken bu oran nisan-mayıs aralığında yaklaşık 0,0000008 dolara ulaştı. Bu rakamların aritmetiğini yapanlar ise 1 Mart'ta 100 dolarlık bir yatırımın nisanda yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olacağı sonucuna ulaşıyor.



HUH TOKEN YÜZDE 6000 BÜYÜME KAYDEDİYOR



SafeMoon, küçük yatırımların ne kadar büyük getiriler sağlayabileceğinin mükemmel bir örneğini teşkil ederken bu fırsatları kaçıranlar HUH Token’a yöneliyor. HUH Token ise benzer şekilde bir kripto devrimine öncülük etmeyi amaçlıyor. 6 Aralık'taki ilk çıkışından bu yana HUH Token %6000 gibi büyük bir büyüme kaydederek yatırımcılar için umut vadediyor.

Başlangıçta 100 dolar yatırmış olanlar, zaman içinde 6000 dolar elde ediyor. Fakat Safemoon'un yükselişi bir gecede olmadı, bu yüzden bu tokenin potansiyelini takip etmek yatırımcılar için mantıklı bir seçim oluyor. E-kitabında ayrıntılı olarak açıklanan 'metHUH' adlı benzersiz bir sosyal medya platformu için planlara yer veren HUH Token, ideolojileriyle benzersiz tepki belirteçleri ekosistemi yaratıyor.



HUH TOKEN’DA 1 MİLYON DOLARLIK LİKİDİTEYİ KORUYOR



HUH Token, piyasaya sürüldüğünden bu yana PancakeSwap ve Uniswap'ta 1 milyon dolarlık likiditeyi korumayı taahhüt ediyor. Bu likidite şu anda 2,75 milyon ve 9000'den fazla cüzdan sahibinin güvende olduğuna işaret ediyor. SafeMoon'u gözden kaçıranlar ise HUH Token satın almak ve avantajlarından yararlanmak için bekliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



HUH Official Swap: https://swap.huh.social/



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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