Sağlık kurumları siber saldırı riski altında

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Costin Raiu, siber suçluların corona virüs (COVID-19) salgını gibi kriz durumlarını kendi avantajları için kullandığını belirterek, "Siber suçlular sağlık kurumlarını hedef alarak bilimsel değeri olan hassas bilgileri çalarak bunları ya fidye için kullanmayı ya da karaborsada satmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.



Raiu, sağlık kurumlarının özellikle risk altında olduğunu aktararak, geçmişte bu durumun benzerlerinin Katrina kasırgasında ve Japonya depremlerinde görüldüğünü ifade etti.



Siber suçluların corona virüs salgını gibi kriz durumlarını kendi avantajları için kullandığını vurgulayan Raiu, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki corona virüs salgınıyla mücadelenin merkezindeki sağlık kurumları ve hastaneler şu sıralar hedef tahtasında. Siber suçlular sağlık kurumlarını hedef alarak bilimsel değeri olan hassas bilgileri çalarak bunları ya fidye için kullanmayı ya da karaborsada satmayı planlıyor.



Geçmişte birçok hastanede de gördüğümüz gibi, bilgilerin fidye için tutulması talihsiz sonuçlar doğuruyor. Devlet destekli grupların da istihbarat toplamak için sağlık kurumlarını hedef aldığını gördük. Nedeni ne olursa olsun bu sağlık kurumlarının daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü herhangi bir saldırı hastalara tedavi sağlanmasına engel olabilir."