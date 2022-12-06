Sağlıklı yaş alma süreci Senyorapp ile dijitalleşiyor

50 yaş üstü bireylerin sağlıklı yaş alma olarak bilinen süreç boyunca işlevsel bağımsızlığını sürdürmelerine olanak tanıyan dijital sağlık teknolojilerinin önemi gün geçtikçe artıyor.

Dijital sağlık teknolojileri, nüfus yaşlanmasının sosyoekonomik etkilerinin azaltılmasını ve emeklilik sonrasında da yaşam kalitesini iyileştirmesini amaçlıyor. 50 yaş üstü bireylere yönelik sağlık, eğitim, yaşam ve topluluk platformu olan Senyorapp, ‘senyor nesli’ olarak adlandırdığı bu yaş grubunu dijitalleşen bir sağlıklı yaş alma sürecine dahil ederek herkes için erişilebilir ve takip edilebilir hale getirdi.



Senyorapp Kurucusu Ayşenur Kaya Yalçın, Dünya Sağlık Örgütü’nün gençlik ve yaşlılık kavramlarını güncellemesinin endüstriyel, sosyal ve toplumsal olarak birçok etkisi olacağını belirtiyor. Artık insanlar emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edeceklerini, emeklilik sonrası ikinci bir kariyer seçeneğini bir girişim fırsatı olarak değerlendireceklerini belirten Ayşenur Kaya Yalçın, “Bunun birçok örneğini yaş almış nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde gözlemliyoruz” dedi.



“65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 2050’DE 2 MİLYARA ULAŞACAK”



Birleşmiş Milletler’in verilerine göre 65 yaş üstü nüfusun 2050’de 2 milyara ulaşacağı beklentisini de olumlu karşıladıklarını ifade eden Ayşenur Kaya Yalçın, şunları söyledi:

“İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm pozitif ve sosyal bilimlerin amacı, insanların uzun ve sağlıklı yaşam sürmesine hizmet etmektir. Bireysel olarak da insanların doğal isteği ve dürtüsü budur. Her ne kadar bu durum sistemler üzerinde sosyoekonomik olumsuz sonuçlar doğursa da teknolojik yenilikler ile bu olumsuz sonuçların üstesinden gelinebiliyor. Yaş alan bir nüfus, yeni nesil için avantaj. Bunun en iyi örneklerini Almanya ve Japonya'da görüyoruz. Yaş alan nüfusun, işçilerin eğitim düzeylerine, üretkenliklerine olumlu etki ettiğini birçok araştırmalardan biliyoruz. Üretim kayıplarını telafi etmek ekonomiye katkıda bulunuyor.”



“İŞ VE YAŞAM DENGESİ DEĞİŞECEK”



Boş zaman ve iş arasındaki dengenin gelecekte değişeceğine dikkat çeken Senyorapp Kurucusu Ayşenur Kaya Yalçın, “Gelecekte sadece emekli olanlar değil, herkes çok daha fazla zamana sahip olacak. Bu nedenle yeni deneyimler yaşamak ve yenilik yapmak için zamanı ve motivasyonu olan insanların nispeten iyi eğitimli, sağlıklı ve mali açıdan güvenli olması gerektiğini öngörüyoruz. Biz bu nesli, ‘senyor nesli’ olarak tanımlıyoruz. Senyor neslini, ekonomik büyümenin önünde bir engel olarak görmek yerine, değişimi daha sağlıklı, yeşil ve üretken olan insanların net kazancı olarak düşünüyoruz. Sağlık hizmetlerinden yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlardaki yenilikleri daha fazla önemseyecek kişiler olarak kabul ediyoruz. Senyorlar, onlarca yıllık uzmanlıklarını ve bağlantılarını yeni işler kurmak ve hayallerini harekete geçiren girişimin peşinden gitmek için kullanmaya meyilli. Hal böyle olunca yeni girişimlerin melek yatırımcılarının daha çok senyorlardan çıkacak. Bu da gelecek nesiller için yeni istihdam alanlarının açılması demek” şeklinde konuştu.



“AKTİF YAŞAM ETKİNLİKLERİ HERKESE HİTAP EDİYOR”



Senyoarapp Kurucularından Murat Kaş ise şu anda dünyada 1 milyar 65 yaş üstü senyorun var olduğunu ve bu kişilerin en az 280 milyonunun fiziksel olarak aktif bir yaşama sahip olmadığını belirterek, “Hareketsizlikle birlikte 65 yaş üstünün hastalıklara yakalanma riskleri %80 artıyor. Düzenli aktif yaşam etkinlikleri ile önemli kardiyovasküler, metabolik hastalıklar, obezite, düşme, bilişsel bozukluklar, osteoporoz ve kas zayıflığı geliştirme risklerinin azaldığını gözlemliyoruz. Sağlıklı yaş alma sürecinin fiziksel ve ekonomik olarak erişilebilir olamayabilir. Ancak Senyorapp olarak temel amacımız bunu gerçekleştirerek bu yaş grubunu günlük hayata daha çok adapte edebilmek ve üreticiliklerini artırmak” ifadelerini kullandı.



KULLANICILARIN YAŞAMLARINI AKTİF KILIYORLAR



Senyoarapp Kurucularından Murat Kaş, “Aktif yaşam, psikolojide stres giderici görevi görür. İnsanların kendini mutlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlayan endorfinleri üretir. Aktif yaşamın içinde yer alan egzersiz, özellikle uykusuzluk çeken ve uyku düzenini bozan senyorlar için önemli. İster bir yürüyüş grubuna katılın ister grup fitness derslerine gidin veya bir yoga dersine dahil olun, aktif olmak eğlenceli bir sosyal etkinliktir. Güçlü sosyal bağların oluşturulması, senyorların bir amaç duygusu hissetmeleri ve yalnızlık veya depresyon duygularından kaçınmaları için oldukça kritik. Burada önemli olan senyorun kendisine uygun aktif yaşam etkinliğini bulabilmesi. Nitekim Senyorapp’te de bu sebeple çok çeşitli aktif yaşam etkinlikleri ile kullanıcıların ilgi alanına hitap edecek şekilde aktif kalmalarını sağlıyoruz” dedi.



Ayşenur Kaya Yalçın ve Murat Kaş

SAĞLIKLI YAŞAMA GİDEN YOL KALİTELİ GECE UYKUSUNDAN GEÇİYOR



Sağlıklı yaş almanın önceliğinin kaliteli bir gece uykusundan geçtiğini belirten Murat Kaş, stresten uzak durmak ve sosyal olarak izole olmanın da önemli olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Aktif yaşam ve sosyal yaşam etkinliklerine katılmak mental ve ruhsal sağlığı korumak konusunda çok önemli bir adıma karşılık geliyor. Yine de bu noktada bilişsel sağlığı da unutmamak lazım. Bilişsel sağlığı ayakta tutmak için yapılan egzersizler beynimizi ve hafızamızı ayakta tutmak için bir gereklilik. Biz de platformumuzda yüz ve kahkaha yogası, denge egzersizleri, hukuk, beslenme koçluğu, yoga, pilates, sudoku, e-nabız gibi etkinliklerle kullanıcılarımıza çok sayıda sağlıklı yaş alma aktiviteleri sunuyoruz. Sağlıklı yaş alma süreci kişinin ihtiyaçlarına özel bir süreç olması gerektiği için kişiselleştirilmiş ve takip edilebilir sağlıklı yaş alma süreci üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl da DNA kadar spesifik sağlıklı yaş alma süreci ile kullanıcılarımıza yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyoruz. Kişiye özel bir sağlıklı yaş alma deneyimi oluşturma aşamasına geçiyoruz. Bu özelliği özel bir lansmanla tanıtacağız. Bu kapsamda gelecek dönemde global pazarlara açılmak için konsept doğrulama ve operasyon hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”