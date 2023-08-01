Sahile vuran gizemli nesnenin uzay enkazı olduğu belirlendi

Ancak uzay ajansı, bir soruşturmanın ardından bunun büyük olasılıkla bir kutup uydu fırlatma aracının kullanılmış parçası olduğu sonucuna vardığını söyledi.



PSLV, Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu tarafından işletilen orta kaldırmalı bir fırlatma aracı.



Organizasyon son aylarda aktif hale geldi ve en son uydu lansmanı Pazar günü başarıyla tamamlandı.