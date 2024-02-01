"Sahte ünlü" görselleri Google'da yayılmaya devam ediyor

Hafta sonu Fandomwire adlı X hesabı, aktör John David Washington'ın yeni rolü haberni paylaştı. Ancak haberi paylaşırken kullandığı fotoğraf gerçek Washington'a ait değildi. Aktörün yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafıydı.

Görseller Google arama sonuçlarında en üst sıralarda yer alıyor. Washington, görselleri oluşturulmuş tek ünlü değil.



Bill Skarsgård, Pedro Pascal, Shannon Sharpe ve Natalie Zea'nın görüntüleri için yapılan aramalarda da yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüler bulunuyor.



Olayla ilgili açıklamada bulunan Google sözcüsü, arama sonuçlarını etkilemek için yapay zeka kullanmanın ve bunlarla içerik oluşturmanın spam politikasına dahil olduğunu söyledi.

Sözcü şirketin arama sonuçlarında spam ile mücadele etmek için otomatik sistemler kullandığını ve çalışmalar sonucunda belirli iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

