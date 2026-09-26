Salah kadrodan çıkarıldı, resmi açıklama yapıldı
26.09.2026 15:43
Muhammed Salah 7 maçta 7 gol attı.
Muhammed Salah, zemin nedeniyle Güney Sudan maçında forma giymeyecek.
Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.
Afrika Uluslar Kupası elemerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.