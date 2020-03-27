Salgın ile popüler hale gelen uygulamanın kullanıcı verilerini paylaştığı ortaya çıktı

Dünya genelinden 160’ın üzerinde ülkede görülen corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da değiştirdi.



Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.



İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.



O uygulamalardan birisi de Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.



TechRadar’da yer alan habere göre, Zoom’un iOS uygulaması, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaşıyor.



Aynı habere göre, uygulama iPhone kullanıcılarının uygulamayı başlatıldığı zaman, cihaz ve yer bilgileri, telefon operatörü gibi analitik verilerini Facebook ile paylaşıyor.



İngiliz Savunma Bakanlığı güvenlik kaygısı nedeniyle Zoom'un hükümet mensupları tarafından kullanılmasını geçtiğimiz günlerde yasaklamıştı.