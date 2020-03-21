'Salgın karşıtı robot' corona virüsle mücadele edecek

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen, yaptığı açıklamada, corona virüsün dünyanın her yerine yayılmasıyla birlikte, virüse karşı önlemlerin gündeme geldiğini ve bu kapsamda ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.



Corona virüse yönelik ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere "salgın karşıtı robotu" geliştirdiklerini aktaran Wen, "İlaçlamalar insanlar tarafından püskürtücülerle yapılıyor ve ilaçlamada kullanılan maddeler güçlü asitler içeriyor. Bu maddelerin ilaçlama yapan kişinin sağlığına zarar verme ihtimali bulunuyor." dedi.



"SAATTE 15 BİN METREKARE ALANI İLAÇLAYABİLİYOR"



Wen, ilaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla "salgın karşıtı robot"u ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Robotumuz, halka açık alanlarda ilaçlama yapmaya imkan sağlıyor ve tüm sıvı ilaçları püskürtebiliyor. 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen robot, karantina alanlarına uzaktan etkili müdahale etme imkanı sağlıyor. İnsanla yapılan ilaçlamalarda 5-10 litre arasında ilaç taşınabilirken, salgın karşıtı robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor.



Ayrıca, insanla yapılan ilaçlamalarda 1-2 metre mesafeden ilaçlama yapılırken, salgın karşıtı robot 10 metre uzaklıktan ilaçlama yapabiliyor. Saatte 3 km hızla hareket edebilen robot, insanla yapılan ilaçlamalara göre yaklaşık 3 kat etkili sonuç sağlıyor. İlaçlardaki zararlı maddelerle teması önleyerek yaralanmaların ve olumsuz durumlarında önüne geçen robotumuzun, 80 cm genişliği ve 1 metre yüksekliği bulunuyor."

"TÜM DÜNYADAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ"



İlaç tankı, püskürtme mekanizması, anten ve kameradan oluşan robotun, üzerindeki kamera sistemiyle daha etkili ilaçlamaya imkan sağladığını vurgulayan Wen, "Tekerlek kısmı tank şeklinde tasarlandığı için her yüzeyde kolay bir şekilde ilerleyebiliyor." ifadelerini kullandı.



Wen, 200 kilogram ağırlığa sahip olan robotun tam şarj kapasitesiyle aralıksız 1,5 saat ilaçlama yapabildiğini belirterek, "5 bin 865 dolar (yaklaşık 38 bin TL) satış fiyatı bulunan robotumuzu, tüm dünyadaki müşterilerimize gönderebiliyoruz" dedi.



Şirket olarak ana odak noktalarının insansız hava araçları ve bu araçlara yönelik parça üretimi gerçekleştirmek olduğunu hatırlatan Wen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyanın insansız hava araçları ve uçuş kontrol sistemleri dizaynı alanında dünyanın öne çıkan sayılı şirketleri arasında yer alıyoruz. 2013 yılında yılında hizmet vermeye başladığımız bu sektörde, hem ticari hem de tarımla alakalı insansız hava araçları sektöründe çok sayıda teknolojinin patentine sahibiz.



Çin'in Çengdu şehrinde bulunan merkezimizde, yüzlerce inovatif geliştiriciyle ve küresel satış ağımızla hizmet veriyoruz. Corona virüsle mücadele kapsamında böyle bir ürünü geliştirerek satışa sunduk. Çin'de 100 üniteden fazla satış gerçekleştirdik ve satışlarımızı dünyanın her yerine yapma kararı aldık. Bu karar sonrası 'salgın karşıtı robot'la ilgili tüm dünyadan yoğun bir ilgi gördük. Uluslararası müşterilerimizden robotumuzla ilgili çok sayıda bilgi talebi alıyoruz."