Sam Altman anlaşmaya vardı: CEO'luk görevine geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu.

Yönetim Kurulu kararıyla Sam Altman'ın kovulmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman görevinden istifa etti.

Microsoft ise bu yaşananların ardından yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına Sam Altman ile Greg Brockman'ı getirdiğini duyurdu.

ŞİRKETİN YÜZDE 95'İ İSTİFA TEHDİDİNDE BULUNDU

OpenAI'de yönetim kuruluna 770 çalışanın 747'sinin imzaladığı dilekçeyle eski CEO Sam Altman'ın göreve gelmemesi halinde istifa tehdidinde bulunuldu.

GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN PRENSİPTE ANLAŞTI

Sam Altman, 5 günlük süren tartışmalı sürecin ardından geri dönmesi için OpenAI'nin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı ve prensipte anlaştı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Altman, "OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft'la olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.