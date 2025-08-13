Sam Altman "beyin çipi" işine giriyor: İnsan ve makine "bütünleşecek"

OpenAI CEO’su Sam Altman, Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink’e doğrudan rakip olacak yeni bir şirket kurmaya hazırlanıyor.

The Financial Post’un haberine göre Merge Labs adını taşıyan bu yeni girişim, yapay zeka destekli beyin-bilgisayar teknolojileri geliştirecek ve Precision Neuroscience ile Synchron gibi sektördeki diğer yeni şirketlerle de rekabet edecek.

BÜTÜNLEŞME FİKRİ GERÇEK OLUYOR

Merge Labs ismini, Altman’ın 2017’de ortaya attığı “merge” (bütünleşme) kavramından alıyor. Bu kavram, insan beyni ile bilgisayarların bir noktada birleşmesi anlamına geliyor.

Şirketin değerinin 850 milyon dolara ulaşması bekleniyor ve yatırımların büyük kısmı OpenAI Ventures’tan gelecek.

Altman bu girişimi, OpenAI destekli göz tarama şirketi World’ün CEO’su Alex Blania ile birlikte kuracak ama kendi kişisel sermayesini yatırmayacak.

Altman uzun süredir beyin-makine arayüzleriyle ilgileniyor ve 2017’de yaptığı bir açıklamada bu teknolojinin 2025’te hayatımıza girebileceğini öngörmüştü.

Yapay zeka ve implant teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bugün beyinden daha yüksek sinyal kalitesi alınabiliyor ve bu sinyaller daha hızlı işlenebiliyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Bu hamle, Altman ile Musk arasındaki mevcut rekabeti de körükleyecek.

Musk, kurucusu olduğu OpenAI yönetiminden 2018’de ayrıldıktan sonra Neuralink’e odaklanmıştı. Neuralink, Ocak 2024’te ilk insan denemelerine başlamıştı. İlk denek, felçli Noland Arbaugh olmuştu.

Daha sonra “Alex” kod adlı ikinci bir deneğe implant yerleştirilmiş ve bu kişi FPS oyunları oynayabilmenin yanı sıra 3D tasarımlar yapabilmişti.

İki iş insanı bu hafta X üzerinden açıkça kavgaya tutuşarak da manşetlere taşınmıştı.

Musk, dün yaptığı açıklamada, Apple’ı App Store sıralamalarında ChatGPT’ye ayrıcalık tanımakla suçlayarak bunun “açık bir tekel ihlali” olduğunu iddia etmiş ve kendi yapay zeka şirketi xAI adına yasal işlem başlatacağını açıklamıştı.

Altman ise buna cevaben, Musk'ın “rakiplerini zarara uğratacak ya da kendi şirketlerine fayda sağlayacak şekilde X algoritmasında değişiklik yapmadığını” beyan eden bir yeminli ifade (affidavit) imzalamasını istemişti. Musk da Altman’ı “yalancılıkla" suçlamıştı.