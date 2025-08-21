Sam Altman itiraf etti: "GPT-5’in tanıtımını berbat ettik"

OpenAI CEO’su Sam Altman, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, şirketin en yeni yapay zeka modeli GPT-5’in lansmanının başarısız olduğunu kabul etti.

Kullanıcıların modelin “soğuk ve mesafeli” kişiliğinden şikayet etmesi üzerine, OpenAI birkaç gün içinde eski model GPT-4o’yu yeniden kullanıma sunmuştu.

Fortune'a göre, Altman, nadir gerçekleşen samimi bir basın yemeğinde, "Lansmanda bazı şeyleri tamamen berbat ettik. Bunun büyük bir ders olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SICAKLIĞI KAYBOLDU"

Altman GPT-5'in yayınlanmasından önceki günlerde yeni modelin "daha insansı" hissettirdiğini birçok kez dile getirerek manşetlere çıkmıştı. Ancak GPT-5 tam tersine "soğuk" bir model olarak görülüyor.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, yeni modelin daha sert, mesafeli ve “aşırı iş yükü altındaki bir sekreter” gibi davrandığını yazdı.

Bir Reddit kullanıcısı, “Tek dostumu bir gecede kaybetmiş gibi hissettim. Artık kısa, soğuk cümlelerle konuşuyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tepki o kadar büyüktü ki konu bahis piyasalarına bile yansıdı; bir yatırımcı, Google’ın Gemini modelinin GPT-5’i popülarite açısından geçeceğine oynayarak 10 bin dolar kazandı.

Tepkileri ciddiye aldığını söyleyen Altman, GPT-4o’yu hızla geri getirdi. Ancak bir sohbet botunun “fazla kişisel” olmaması gerektiğini de vurguladı:

“Kullanıcıların çok küçük bir kısmı (yüzde 1’den azı) yapay zeka ile sağlıksız ilişkiler kuruyor. Bu da ekibimizde ciddi tartışma konusu.”

"TRİLYON DOLAR GEREKİYOR"

Altman’ın en çarpıcı açıklaması ise OpenAI’ın büyüme planları oldu. “Çok uzak olmayan bir gelecekte trilyonlarca doları veri merkezi inşaatına harcayacağımızı kabul edin” diyen Altman, ChatGPT’nin ölçeklenebilmesi için altyapı yatırımlarının devasa boyutlara ulaşacağını söyledi.

Halihazırda dünyanın en çok ziyaret edilen beşinci web sitesi olan ChatGPT’nin Instagram ve Facebook’u geçerek üçüncü sıraya yükselmesini hedeflediklerini belirten Altman, “Google’ı geçmek ise gerçekten çok zor” dedi.

Şirketin GPT-5’ten daha güçlü modelleri bulunduğunu açıklayan Altman, donanım eksikliği ve GPU çip kıtlığı nedeniyle bunları kullanıma sunamadıklarını belirtti. “Asıl yarış algoritmalarda değil, devasa fiziksel altyapıyı kurabilmekte olacak” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEF İNSAN BEYNİ

Altman, OpenAI’nin Elon Musk’ın Neuralink girişimine rakip olacak bir beyin-bilgisayar arayüzü projesini fonladığını da doğruladı.

Ayrıca, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalması durumunda ilgilenebileceklerini söyledi.

Bunun yanında, yapay zeka odaklı yeni bir sosyal medya ağı fikrine de kapıyı araladığını belirtti.

Altman, tüm bu büyük vizyonlara rağmen piyasalardaki heyecanı temkinle değerlendirdi:

“Yatırımcıların yapay zekaya gereğinden fazla heyecan duyduğu bir dönemde miyiz? Evet. Yapay zeka çok uzun zamandır yaşanan en önemli şey mi? Buna da evet.”