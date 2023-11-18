Sam Altman kimdir, kaç yaşında? OpenAI CEO'su Sam Altman görevden alındı



OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarıldı.Açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği kaydedildi.



Samuel Harris Altman (d. 22 Nisan 1985), Amerikalı bir girişimci, yatırımcı ve programcıdır. Loopt'un kurucu ortaklarından olan Altman, bir süre Reddit'in CEO'su olarak da görev yaptı. Annesi bir dermatologdur. İlk bilgisayarını sekiz yaşında aldı. John Burroughs Okulu'na gitti ve 2005'te Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi bölümünde bir sene okuduktan sonra, lisans eğitimini tamamlamadan okulu bıraktı.



2005 yılında, 19 yaşındayken, konum tabanlı bir mobil sosyal ağ uygulaması olan Loopt'u kurdu. Altman, 2011 yılında Y Combinator'a ortak oldu. Başlangıçta orada yarı zamanlı olarak çalıştı. Mart 2019'da YC, OpenAI'a odaklanabilmesi için Altman'ın şirket başkanlığından daha pasif bir Yönetim Kurulu Başkanlığı rolüne geçişini duyurdu.2020'de Sam Altman, CEO olarak tam zamanlı olarak OpenAI'ye odaklanmak için Y Combinator'dan ayrıldı.Altman, CEO Yishan Wong'un istifa etmesinden sonra 2014 yılında sekiz gün boyunca Reddit'in CEO'suydu.



Altman, CEO Yishan Wong'un istifa etmesinden sonra 2014 yılında sekiz gün boyunca Reddit'in CEO'suydu. 10 Temmuz 2015'te Steve Huffman'ın CEO olarak geri döndüğünü duyurdu.