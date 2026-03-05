Sam Altman: “Pentagon’un yapay zekamızı nasıl kullanacağına biz karar veremeyiz”

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirket çalışanlarına yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) OpenAI’ın yapay zeka yazılımlarını nasıl kullanacağına şirketin karar veremeyeceğini söyledi.

Bugün düzenlenen bir şirket içi toplantıda konuşan Altman, Pentagon’un yapay zeka teknolojisinin olası kullanım alanları konusunda OpenAI’ın uzman görüşlerini dinlemek istediğini, ancak belirli askeri operasyonların doğru olup olmadığına dair şirketin görüş bildirmesini istemediğini aktardı.

Bloomberg’e konuşan, konuya yakın bir kaynağa göre Altman çalışanlara, “Operasyonel kararları siz veremezsiniz” dedi.

PENTAGON ANLAŞMASI SONRASI İLK TOPLANTI

Toplantı, OpenAI’ın geçen cuma günü Pentagon ile yaptığı ve şirketin yapay zeka modellerinin ABD ordusunun gizli ağlarında kullanılmasına izin verdiği anlaşmanın ardından çalışanların sorularını yanıtlandığı ilk buluşma oldu.

Bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal kurumlara rakip yapay zeka şirketi Anthropic’in araçlarını kullanmayı bırakma talimatı vermesinden yalnızca saatler sonra açıklanmıştı. Aynı gün Washington yönetimi İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Pentagon ile Anthropic arasında şirketin yapay zeka modeli Claude’un askeri kullanımına ilişkin anlaşmazlık vardı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, şirketin yapay zeka sistemlerinin şu iki alanda kullanılmasına izin vermeyeceğini defalarca vurgulamıştı: ABD içinde kitlesel gözetim ve insan denetimi olmadan çalışan ölümcül otonom silah sistemleri.

Pentagon ise yapay zeka sistemlerini “tüm yasal amaçlar için” kullanma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyordu.

Anthropic ile Pentagon arasındaki kriz, yapay zeka sektörü çalışanlarının da tepkisini çekmiş, ChatGPT ve Google’dan yüzlerce çalışan Anthropic’e destek mektupları imzalamıştı.

Bu esnada OpenAI’ın Pentagon ile anlaşmaya varması da tepkileri alevlendirmişti. Çok sayıda kullanıcı uygulama mağazalarında ChatGPT’yi bırakıp Anthropic’in Claude sistemine yöneldiğini açıklamıştı.

“ANLAŞMA ACELEYE GELDİ” İTİRAFI

Tepkilerin ardından Altman salı günü yaptığı açıklamada anlaşmanın “aceleye getirildiğini” kabul ederek sözleşmede değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Altman, sosyal medya platformu X’te paylaştığı şirket içi bir notta, anlaşmanın özellikle gözetleme gibi hassas konularda OpenAI’ın ilkelerini daha açık biçimde yansıtacak şekilde güncelleneceğini belirtmişti.

Yeni düzenlemeye göre sözleşmeye, “yapay zeka sisteminin ABD vatandaşlarına yönelik iç gözetim amacıyla kasıtlı biçimde kullanılmayacağı” yönünde açık bir ifade eklenecek. Notta ayrıca Savunma Bakanlığı’nın, ticari yollarla elde edilen kişisel veya kimlik belirleyici veriler dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının kasıtlı takibi, gözetimi veya izlenmesini yasaklayan sınırlamayı kabul ettiği vurgulanmıştı.

Altman ayrıca tartışmalara ilişkin hafta sonu yaptığı görüşmelerde Anthropic’in “tedarik zinciri riski” ilan edilmemesi gerektiğini savunduğunu belirterek, Savunma Bakanlığı’nın rakip şirkete de OpenAI ile aynı şartları sunmasını umduğunu söylemişti.

Pentagon son gerilimin ardından Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma Anthropic'in, ABD'de adeta yabancı şirket muamelesi görmesine neden olabilir. Bu etiket nedeniyle, ABD hükümetiyle iş yapan tüm şirketlerin Anthropic ile bağlarını kesmesini gerekecek.