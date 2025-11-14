Sam Altman’dan "genetiği düzenlenmiş bebek” projesi

San Francisco merkezli şirket, bebeklerde kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen projeye 30 milyon dolar yatırım topladı. Yatırımcılar arasında Coinbase CEO’su Brian Armstrong da bulunuyor.



Bebeklerde gen düzenleme ABD, İngiltere ve pek çok ülkede yasa dışı. Eleştirmenler yöntemin etik dışı, riskli ve tıbbi olarak belirsiz olduğunu savunuyor. The Wall Street Journal’a göre Preventive, testleri yapmak için gen düzenlemenin yasal olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ni değerlendiriyor.



Şirket bilim insanlarının, kalıtsal bir hastalık taşıyan bir çiftle birlikte, embriyo üzerinde gen düzenleme yaparak hastalığı önleyen bir çocuk yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.

“BU SORUNLARI DÜZELTMEK ÇOK DAHA KOLAY"

Brian Armstrong, gen düzenlemenin gerekli olduğunu savunarak “Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi genetik hastalıkla yaşıyor. Bu sorunları doğumdan önce düzeltmek çok daha kolay" ifadelerini kullandı.



Bu tartışmalar sürerken, kişiye özel gen tedavisinde önemli gelişmeler de yaşanıyor. Mayıs ayında ABD’de nadir bir genetik hastalıkla doğan bir bebek, hatalı DNA kodunu düzelten kişiye özel bir gen düzenleme tedavisi aldı. New England Journal of Medicine’da yayımlanan çalışma, bu yöntemin ileride başka nadir hastalıklar için de umut olabileceğini gösteriyor.

“ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR”

Genetik modifikasyonla ilgili riskleri vurgulayan GM Freeze adlı sivil toplum grubu ise teknolojinin ilerlemesine rağmen genlerin nasıl çalıştığına dair hala eksik bilgi olduğunu, bu nedenle bebeklerde gen düzenlemenin ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.