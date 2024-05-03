Sam Altman'dan yapay zeka mesajı: "İnsandan daha zeki olacak şekilde inşa ediyoruz"

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojisine yılda ne kadar yatırım yaptıklarını umursamadığını ve insandan daha zeki olacak bir teknoloji inşa etmenin buna değeceğini söyledi.

Sam Altman'dan yapay zeka mesajı: "İnsandan daha zeki olacak şekilde inşa ediyoruz"

Yapay zeka şirketi OpenAI CEO'su Sam Altman, Stanford öğretim görevlisi Ravi Belani ile yaptığı bir söyleşide, gelecek vadeden girişimcilerine tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca Altman, yapay zeka araçları ve yapay genel zekanın fırsatları ve riskleri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"50 MİLYAR DOLAR HARCAMAMIZ UMRUMDA DEĞİL"

Stanford YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Sam Altman, "Yılda 500 milyon, 5 milyar ya da  50 milyar dolar harcamamız umurumda değil, insandan daha zeki olacak yapay zekayı inşa ediyoruz ve buna değecek." diye konuştu.

Altman geçtiğimiz Mart ayında 2024 yılı içerisinde ChatGPT için yeni bir dil modeli çıkaracaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamalar bazı yapay zeka uzmanları tarafından GPT-5'in bu yıl içerisinde gelebileceği şeklinde yorumlandı.

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