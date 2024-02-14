Sam Altman'dan yapay zeka uyarısı

OpenAI'nın CEO'su Sam Altman, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yapay zeka hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YAPAY ZEKA TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR

Kontrolsüz şekilde topluma sunulan yapay zeka sistemlerinin büyük tehlikelere yol açabileceğine dikkat çeken Altman, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Altman, hızla gelişen yapay zekanın denetlenmesi gerektiğini vurguladı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi bir kuruluşun bu görevi üstlenebileceğini belirtti.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ GELİŞİM GÖSTERECEK



OpenAI CEO'su yapay zeka sektörünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve gelecek yıllarda teknolojinin daha da ilerleyeceğine işaret etti.



Bu nedenle, yapay zekanın doğru bir şekilde yönetilmesi ve denetlenmesinin önemine vurgu yaptı.