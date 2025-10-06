Samanyolu Galaksisi’nde dev bir dalga keşfedildi: Yıldızları balıklar gibi savuruyor

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Gaia uzay teleskobundan elde edilen yeni görüntüler, Samanyolu Galaksisi’nin içinde devasa bir “yıldız dalgası” bulunduğunu ortaya koydu.



Bu dalga, galaksinin merkezinden dışa doğru uzanıyor ve yıldızlar ile kozmik toz bulutlarını dev bir deniz dalgası gibi yukarı aşağı sürüklüyor.



Bilim insanlarına göre bu dev dalga, Samanyolu’nun neredeyse yarısını kaplıyor. Galaksinin yandan görünümünde, yıldızların galaktik diskin üzerinde ve altında dalgalar halinde hareket ettiği fark ediliyor; tıpkı bir teknenin geçişinden sonra su yüzeyinde salınan balıklar gibi.



Söz konusu keşif, Avrupa ve ABD’li bilim insanlarının Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan çalışmasına dayanıyor.



GEÇMİŞTEKİ ÇARPIŞMA



Çalışmanın başyazarı, İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden gökbilimci Eloisa Poggio, “İlgi çekici olan yalnızca dalganın üç boyutlu yapısı değil, aynı zamanda yıldızların hareketlerini incelediğimizde gerçekten dalga benzeri bir davranış sergilemeleri” ifadelerini kullandı.



Araştırma ekibi, 20 binden fazla genç yıldızın konum ve hız verilerini analiz ederek bu hareket modelini tespit etti. Bulgulara göre yıldızlar, Samanyolu’nun merkezinden 30 ila 65 bin ışık yılı uzaklığa kadar uzanan dev bir hareket dalgasına kapılmış durumda.



Bilim insanları, bu dalganın neden oluştuğundan henüz emin değil. En güçlü olasılıklardan biri, geçmişte Samanyolu’nun küçük bir cüce galaksiyle çarpışmış veya onu yutmuş olması. Bu kozmik çarpışmanın izleri, bugün gözlenen dalga yapısına dönüşmüş olabilir.



GAZ BULUTU BAĞLANTISI



Bir diğer ihtimal ise bu dalganın, Dünya’dan yaklaşık 500 ışık yılı uzaklıktaki gaz bulutu Radcliffe Dalgası ile bağlantılı olması.



Ancak araştırmacılar, bu iki yapının farklı bölgelerde bulunması ve ölçeklerinin farklı olması nedeniyle doğrudan bağlantılı olmadığını düşünüyor.



Gaia teleskobundan elde edilen verilerin ayrıntılı incelenmesi, Samanyolu’ndaki bu gizemli dalganın kökenine ışık tutabilir. Bilim insanları, her yeni bulgunun “ışıltılı ve gizemli” galaksimizi daha iyi anlamamızı sağladığını vurguluyor.

