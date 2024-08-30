Samanyolu'ndan çok uzakta uzaylı arayışı: 2 bin 880 galaksi gözlemlendi

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nin ötesindeki 2 bin 880 galaksiyi gözlemleyerek düşük frekansta yapay sinyaller aradı. Şimdiye kadar başarı sağlanamadı, ancak bu araştırma, akıllı yaşam arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samanyolu'ndan çok uzakta uzaylı arayışı: 2 bin 880 galaksi gözlemlendi

Dünya dışı varlıkların arayışı uzun yıllardır devam ediyor, ancak bu arayış çoğunlukla Samanyolu Galaksisi'nde yapılıyor.

Bilim insanları ilk kez Samanyolu'nda çok uzaklardaki galaksilerde uzaylı yaşamı aradı.

Başka gezegenlerden gelen sinyal olup olmadığı aranan çalışmalarda "tekno imza" denen sinyaller mevcut veya eskiden var olan gelişmiş uygarlıkların işareti kabul ediliyor.

Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması anlamına gelen SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) projesi kapsamında araştırmacılar çok uzak galaksilerde bu işaretleri aradı.

Ekip, Dünya'daki pek çok verici düşük frekansta radyo sinyali yaydığı için 100 MHz'lik frekanslara odaklandı.

2 BİN 880 GALAKSİ GÖZLEMLENDİ 

Bunun için Batı Avustralya'daki Murchison Geniş Alan Dizisi teleskobundan yararlanan ekip, 2 bin 880 galaksiyi aynı anda gözlemleyebildi. Fakat sadece bin 317'sinin uzaklığı daha önce net bir şekilde hesaplandığından çalışmalarını bunlara odakladılar.

Henüz hiçbir tekno imza tespit edilemediğini söyleyen ekip, çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını belirtti.

Evrende 2 trilyon galaksi olduğuna dair hesaplamalar göz önüne alındığında, akıllı yaşama ev sahipliği yapan tek gezegenin Dünya olması ihtimali, olmama ihtimalinden çok daha düşük görünüyor.

NASA'dan "yer çekimi" kadar önemli keşif: Dünya'nın çevresindeki elektriksel alan ilk kez ölçüldü

NASA'dan "yer çekimi" kadar önemli keşif: Dünya'nın çevresindeki elektriksel alan ilk kez ölçüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Gaziantep'te gürültü nedeniyle öldürülen çocuğun son görüntüsü

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Tıpkı insanlar gibi birbirlerine isim veriyorlar! Yalnızca 3 hayvan türünde görüldü

Tıpkı insanlar gibi birbirlerine isim veriyorlar! Yalnızca 3 hayvan türünde görüldü

NASA'dan "yer çekimi kadar önemli" keşif: Dünya'nın çevresindeki elektriksel alan ilk kez ölçüldü

NASA'dan "yer çekimi kadar önemli" keşif: Dünya'nın çevresindeki elektriksel alan ilk kez ölçüldü

Eriyen buzullardaki tehlike: Bin 700 yeni antik virüs gözlemlendi!

Eriyen buzullardaki tehlike: Bin 700 yeni antik virüs gözlemlendi!

Brezilya'da X'e verilen süre doldu: Mahkeme Starlink'in hesaplarını dondurdu

Brezilya'da X'e verilen süre doldu: Mahkeme Starlink'in hesaplarını dondurdu

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor?

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor?

İlk insanların denizaşırı yolculukları sanılandan daha eski

İlk insanların denizaşırı yolculukları sanılandan daha eski

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...