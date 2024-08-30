Samanyolu'ndan çok uzakta uzaylı arayışı: 2 bin 880 galaksi gözlemlendi

Dünya dışı varlıkların arayışı uzun yıllardır devam ediyor, ancak bu arayış çoğunlukla Samanyolu Galaksisi'nde yapılıyor.



Bilim insanları ilk kez Samanyolu'nda çok uzaklardaki galaksilerde uzaylı yaşamı aradı.



Başka gezegenlerden gelen sinyal olup olmadığı aranan çalışmalarda "tekno imza" denen sinyaller mevcut veya eskiden var olan gelişmiş uygarlıkların işareti kabul ediliyor.



Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması anlamına gelen SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) projesi kapsamında araştırmacılar çok uzak galaksilerde bu işaretleri aradı.



Ekip, Dünya'daki pek çok verici düşük frekansta radyo sinyali yaydığı için 100 MHz'lik frekanslara odaklandı.

2 BİN 880 GALAKSİ GÖZLEMLENDİ



Bunun için Batı Avustralya'daki Murchison Geniş Alan Dizisi teleskobundan yararlanan ekip, 2 bin 880 galaksiyi aynı anda gözlemleyebildi. Fakat sadece bin 317'sinin uzaklığı daha önce net bir şekilde hesaplandığından çalışmalarını bunlara odakladılar.



Henüz hiçbir tekno imza tespit edilemediğini söyleyen ekip, çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını belirtti.



Evrende 2 trilyon galaksi olduğuna dair hesaplamalar göz önüne alındığında, akıllı yaşama ev sahipliği yapan tek gezegenin Dünya olması ihtimali, olmama ihtimalinden çok daha düşük görünüyor.