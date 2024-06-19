Samanyolu'nda "tanımlanamayan gizemli nesne" tespit edildi

Bilim insanları Samanyolu Galaksi'sinin merkezinde galaksideki başka hiçbir şeyin kriterlerine uymayan gizemli bir nesne keşfettiler.



Ekip, nesnenin mikrodalga yaydığını buldu. Bu, nesnenin galaksimizin kalbindeki çok küçük bir alandan toz ve hızlı hareket eden gaz yaydığını gösteriyor.



Gökbilimciler, nesnenin ne olabileceği konusunda kara delikten çökmekte olan bir buluta ve evrimleşmiş yıldıza kadar çeşitli seçenekleri değerlendirdi.



Ancak bu nesnenin özelliklerinin "bilinen herhangi bir astronomik cisim türüyle pek eşleşmediği" tespit edildi.



Araştırmacılar, en makul açıklamanın orta kütleli bir kara delik ya da toz nedeniyle gizlenmiş bir çift yıldızın birleşmesi olabileceğini tahmin ediyor. Ancak nesne, her iki tanıma da tam olarak uymuyor.



Ekip, çalışmada sürecinde keşfedilen nesnenin şu anda "gözlem açısından benzersiz" olduğu sonucuna vardı.