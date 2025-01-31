Samanyolu’nun 30 katı büyüklüğünde dev galaksi keşfedildi!

Evrenin derinliklerinde, gökbilimcileri şaşırtan devasa bir keşif yapıldı. Samanyolu’nun 30 katı büyüklüğünde, gizemli bir radyo galaksisi ortaya çıktı.

Astronomlar, galaksiyi, güney Afrika'nın yerli dillerinden biri olan isiZulu ve isiXhosa'da "sorun" anlamına gelen "Inkathazo" olarak adlandırdılar.



Genellikle süper kütleli kara deliklerden yayılan plazma jetleri dümdüz ilerlerken, Inkathazo’nun jetlerinden biri beklenmedik şekilde bükülmüş durumda. Üstelik galaksinin bulunduğu küme, bu tür dev jetlerin oluşumuna uygun olmayan koşullara sahip. Bu sıra dışı özellikler, Inkathazo’nun nasıl ortaya çıktığına dair birçok yeni soruyu gündeme getiriyor.

MeerKAT teleskobu tarafından yapılan gözlemler, galaksinin farklı bölgelerinde plazma yaşlarını haritalandırarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun çevredeki sıcak gazlarla olan etkileşimden kaynaklanabileceğini düşünüyor.



Son yıllarda MeerKAT teleskobu sayesinde keşfedilen dev radyo galaksilerinin sayısı hızla artıyor. Inkathazo, son üç büyük keşiften biri olarak, gökyüzünde hala keşfedilmeyi bekleyen devasa yapılar olabileceğine işaret ediyor.



Bu çığır açıcı keşif, Kraliyet Astronomik Derneği’nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı ve evrenin en büyük yapılarından bazılarını anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.