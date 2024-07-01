Samanyolu'nun merkezinde sonsuz enerji kaynağı olabilir

Yeni bir çalışma, Samanyolu'nun merkezi etrafında dönen bir yıldız kümesinin, çekirdeklerindeki karanlık madde parçacıklarından beslenerek "ölümsüz" hale gelebileceğini öne sürüyor. Bilim insanları, bu yıldızların karanlık maddeden beslenerek "sonsuza kadar genç kalabileceğini" iddia ediyor.



BİR YILDIZIN ÖMRÜ



Yıldızlar çekirdeklerindeki hidrojeni yakıp tüketerek varlıklarını sürdürüyor. Nükleer füzyon denen bu süreç yıldızın ihtiyaç duyduğu enerjinin çok büyük bir bölümünü sağlıyor.



Çekirdeklerindeki hidrojen tükendiği zamansa yıldızlar hayatlarının son sürecine giriyor. Güneş'in de yaklaşık 5 milyar yıl sonra bu sürece girmesi bekleniyor.



YILDIZLAR ÖLÜMSÜZ OLABİLİR Mİ?



Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adlı kara deliğe çok yakın yıldızları inceleyen bilim insanları, tespit edilen yıldızların olması gerekenden çok daha genç olduğunu fark etti. Bu yıldızlar, evrenin en gizemli maddesi olan karanlık maddeyle beslenerek kendilerine kozmik ölümsüzlük kazandırıyor olabilir.



Son araştırmalara göre Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki yıldızlar diğerlerine göre çok farklı özellikler gösterebiliyor. Ölümsüz yıldızlar fikri, Samanyolu'ndaki yıldızlarının alışılmadık özelliklerinin çoğunu aynı anda açıklayabilir.

EVRENİN YÜZDE 27'Sİ KARANLIK MADDE



Galaktik Merkez'deki yıldızlar yüksek karanlık madde yoğunluğu nedeniyle ölümsüz hale gelirse, bu Galaktik Merkez'deki görünüşte genç yıldızların alışılmadık derecede büyük bolluğunu açıklayabilirken aynı zamanda daha yaşlı yıldızların eksikliğini de açıklayabilir.



Işıkla etkileşime girmediği için henüz gözlemlenemeyen karanlık maddenin evrenin yüzde 27'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.



SAMANYOLU YILDIZLARI NASIL GENÇ KALDI?



Çalışmanın başyazarı Isabelle John, "S kümesi" denen bu yıldızlar için "Ortamın yıldız oluşumu açısından son derece elverişsiz olduğu düşünülen merkeze nasıl bu kadar yaklaştıkları belli değil" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar simülasyonları eşliğinde çalışan bilim insanları, galaksinin merkezinde yoğun halde bulunduğu varsayılan karanlık maddenin bu yıldızları genç tuttuğunu söylüyor.



John "Simülasyonlarımız, yıldızların sadece karanlık maddeyi yakıt olarak kullanıp hayatta kalabileceğini ve galaksi merkezinin yakınlarında son derece büyük miktarda karanlık madde olduğu için bu yıldızların ölümsüz hale geldiğini gösteriyor" diye açıklıyor.