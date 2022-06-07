Samsung A serisi katlanabilir telefon çıkartabilir: Ucuz katlanabilir mümkün mü?

Akıllı telefonların yeni furyası şüphesiz katlanabilir cihazlar. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu alanın öncüleri arasında yer alıyor.



Samsung'un ardından Oppo, Xiaomi, Motorola, Huawei, TCL ve Royale gibi aralarında Türkiye'de satış yapmayan üreticilerin de olduğu birçok marka bu telefonları üretmeye başladı.



Bütün katlanabilir telefonların ortak özelliği ise cihazların diğer akıllı telefonlara göre çok daha pahalı olması. Ancak ortaya atılan iddialara göre katlanabilir telefonlara da segment geliyor.



Samsung'un birkaç yıl içerisinde A serisi bir katlanabilir telefonu piyasaya süreceği iddia edildi. Samsung'un A serisi şirketin düşük bütçeli telefonlarını barındırıyor.



Yine de sızıntılara göre bu telefonun yakın zamanda gelmesi mümkün değil. Katlanabilir telefonlar OLED ekranlar kullanılıyor. Bu ekranlar LED veya LCD'lere göre daha pahalı. Ya yeni bir katlanabilir ekran teknolojisi geliştirilecek ya da bu teknolojinin ucuzlaması beklenecek.



Yani Samsung bugün çalışmaları sürdürüyor olsa bile telefonun 2024 ve 2025 yıllarından önce satışa sunulması beklenmiyor.

