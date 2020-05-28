Samsung banka kartını görücüye çıkardı

Güney Koreli şirket Samsung ‘Samsung Money’ isimli banka kartını görücüye çıkardı.



The Verge’de yer alan habere göre, Samsung Pay mobil ödeme platformuyla entegre olan titanyum kartın üzerinde numara, son kullanma tarihi, CVV kodu ve imza bulunmuyor.



Samsung Money'e yalnızca akıllı telefon uygulaması üzerinden başvuruda bulunulabiliyor. Söz konusu uygulama olmadan fiziksel kredi kartı kullanılamıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Money bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulacak.

Kullanıcılardan bu kartı kullandıkları için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.



Samsung’un banka kartını ABD dışındaki ülkelerde hizmete sunup sunmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.