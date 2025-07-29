Samsung, bir ayda 200 bin adım atana son model akıllı saat verecek

Samsung, Hindistan’da üçüncü kez düzenleyeceği “Walk-a-thon India” etkinliğini duyurdu. Etkinlik kapsamında sadece yürüyerek yeni Galaxy Watch 8 akıllı saati ücretsiz kazanmak ya da 15 bin rupi (yaklaşık 5 bin 500 TL) indirimle satın almak mümkün olacak.



Teknoloji devi Samsung, bu ay başında tanıttığı Galaxy Watch 8 ile akıllı saat kategorisinde önemli bir yeniliğe imza atmıştı.



Galaxy Watch 7’ye göre ciddi geliştirmeler sunan bu model, Wear OS tabanlı en iyi akıllı saatlerden biri olarak lanse ediliyor.



BİR AYDA 200 BİN ADIM



Hint basınına göre, “Walk-a-thon India 2025” (Hindistan'da yürüyüş maratonu) etkinliği 1 Ağustos-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.



Katılmak isteyenlerin Samsung Health uygulamasını Galaxy veya Android telefonuna indirmesi gerekiyor. Ardından uygulamaya giriş yapıp etkinliğe kayıt olunuyor.



Katılımcıların belirtilen bir aylık süre içinde toplam 200 bin adım atması gerekiyor. Adımları telefon uygulamasındaki ivmeölçer ve jiroskop sensörleriyle takip ediliyor.



Yeterli adımı atmayı başaran kişiler 5 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Members uygulamasını indirerek ödülünü talep edecek.



Üç katılımcı, Galaxy Watch 8’i tamamen ücretsiz kazanırken, geri kalan tüm kullanıcılar ise indirim kuponu alacak.



Samsung, bu etkinlikle “sağlıklı yaşamı hem eğlenceli hem de ödüllendirici hale getirmeyi” hedeflediğini belirtiyor.

