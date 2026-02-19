Samsung etkinliği yaklaşıyor: Galaxy S26’dan kulaklıklara, beklenen tüm yenilikler

Samsung, yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğini 25 Şubat’ta düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26’nın görücüye çıkması bekleniyor.

Tanıtılması öngörülen diğer ürün modelleri arasında Galaxy S26, Galaxy S26+ akıllı telefon modelleri ile Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro kulaklık modelleri var.

Samsung’un bu etkinlikte yeni Galaxy Watch akıllı saat ya da tablet modelleri duyurması beklenmiyor. Geçen yılki ikinci Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 8 serisi ve katlanabilir modeller tanıtılmıştı.

Yeni lansman Samsung’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Erken kayıt yaptıran kullanıcılar ön siparişe özel kampanyalardan yararlanabilecek.

GALAXY S26 SERİSİNDE BEKLENEN YENİLİKLER

Galaxy S26 standart modelde biraz daha büyük ekran, daha hızlı işlemci ve daha yüksek kapasiteli pil öne çıkan beklentiler arasında.

Galaxy S26+ modelinde değişikliklerin daha sınırlı olması, performans artışının büyük ölçüde yeni nesil yonga setinden gelmesi bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra’da ise daha belirgin yenilikler bekleniyor:

Daha yüksek genel performans

Daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj

Geliştirilmiş kamera donanımı

Sızıntılara göre cihaz 0,3 mm daha ince olacak ve daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Olası renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, silver shadow, gök mavisi, kobalt mor ve pembe altın yer alıyor.

Pil kapasitesinin 2020’den bu yana Ultra modellerde kullanılan 5000 mAh seviyesinde kalması beklenirken, kablolu şarj hızının 45W’tan 60W’a çıkabileceği konuşuluyor.

Kamera tarafında büyük bir donanım değişikliği beklenmezken, 24 MP’ye özel bir çekim modu gibi yazılımsal yenilikler gündemde.

EKRANI KARARTAN GİZLİLİK ÖZELLİĞİ

Samsung, lansman öncesi yayımladığı kısa bir videoda yeni gizlilik teknolojisini de tanıttı. “Zero-Peeking Privacy” adı verilen özellik, ekrandan çıkan ışığın yayılım açısını daraltarak yalnızca tam karşıdan bakıldığında içeriğin görünmesini sağlıyor.

Yan açıdan bakıldığında ekran tamamen siyah görünüyor. Özellik ayrıca özelleştirilebilir olacak. Örneğin sadece şifre girerken aktif etme, bildirim pencerelerinde bulup devreye alma, bankacılık uygulamalarında otomatik çalışma ve farklı gizlilik seviyeleri belirleme mümkün olabilir.

YAPAY ZEKA GALAXY AI

Samsung, sosyal medya paylaşımlarında ışık performansını da ön plana çıkarıyor. “Brighten your after hours” başlıklı kısa videoda, karanlık bir sahnede görüntünün aniden aydınlandığı görülüyor.

Videonun alt kısmında “Bu içerik yapay zeka araçlarının yardımıyla üretildi” notu yer alıyor. Samsung’un Galaxy AI teknolojisinin lansmanda önemli rol oynaması bekleniyor.

NOW NUDGE VE ONE UI 8.5

Yeni seriyle birlikte One UI 8.5 arayüzünün de tam sürüm olarak sunulması bekleniyor. Öne çıkan yenilikler:

Photo Assist: Fotoğrafları her düzenlemede kaydetmeye gerek kalmadan düzenleme geçmişine erişim

Quick Share: Fotoğraflardaki kişileri tanıyıp ilgili kişilere otomatik paylaşım önerisi

Storage Share: Galaxy cihazlar arasında depolama erişimi

Failed Authentication Lock: Çok sayıda hatalı girişte otomatik kilit

Audio Broadcast: Telefon mikrofonundan ses yayını yapabilme

Ayrıca S26 serisinde “Now Nudge” adlı yeni bir özellik de gündemde. Bu sistemin, görevleri kolaylaştırmak için ekran görüntülerine veya geçmiş sohbetlere referans vererek öneriler sunabileceği belirtiliyor.

KULAKLIK TASARIMI DEĞİŞİYOR

Yeni Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro modellerinin de tamamen yenilenmiş tasarımla gelmesi bekleniyor. Beklenen yenilikler şöyle :

Daha düz sap tasarımı

Geliştirilmiş dokunmatik alan

Daha iyi ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme

Şarj kutusunda eşleştirilmiş telefonu bulmaya yarayan fiziksel tuş

Baş hareketleriyle kontrol

Fiyat tarafında ise büyük artış beklenmiyor.

ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Yeni Galaxy S26 serisi ve Galaxy Buds modelleri için ön siparişlerin, 26 Şubat’taki etkinliğin hemen ardından başlaması bekleniyor.