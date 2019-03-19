Galaxy A50 premium kamera özellikleri, uzun süre dayanan ve hızlı şarj edilebilen pili ve Sonsuz-U Tasarım ekranıyla geliyor. Galaxy A50, 3’lü arka kamera sistemi şu özellikleriyle öne çıkıyor:



Ultra Geniş Açılı Kamera ile dünyayı sınırsız yakalayın. ‘Akıllı düğme’ işleviyle desteklenen kameranız, şimdi Geniş Çekim Modu’nun ne zaman kullanılacağını tespit edebiliyor ve önerebiliyor.



25MP ana kamera, parlak gün ışığında canlı görüntüler çekebiliyor. Karanlıkta ise, F1.7 diyafram aralığına sahip yenilikçi objekti ile ışığı algılayıp görüntü kirliliklerini azaltarak net çekimler yapabilmenize imkân veriyor. Derinlik objektifiyle kombine edilen kamera, sunduğu Canlı Odak deneyimi ile tam olarak nereyi vurgulamak istediğinizi seçebilmenize olanak veriyor.



Akıllı Kamera özelliği ile 20 sahneyi tanıyan ve optimize eden Görsel Zekâ ve mükemmel portre çekimini kaçırmamanızı sağlayan Hata Tespit Etme özellikleriyle en iyi sahneleri çekmenize yardımcı oluyor.



Canlı Odak özelliğine sahip selfie kamerasıyla arka plan detaylarını incelikle bulanıklaştırıp portre fotoğrafınızı geliştirebiliyorsunuz.



Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip A50; konforlu ince bir tasarım, düzgün yuvarlatılmış bir şekle sahip. Galaxy A50; Prizma Siyahı, Prizma Beyazı ve Prizma Mavisiolmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.



GALAXY A30



Güçlü 4,000mAh, hızlı şarj edilebilen pili ile Galaxy A30, sürekli hareket halinde olan kullanıcılara hitap ediyor. Köşeden köşeye 6.4” Super AMOLED Sonsuz-U Tasarım Ekran, hareket halindeyken hayatı doyasıya yaşamanızı sağlıyor.



Kesintisiz mobil deneyim için yaratılan A30, Ultra Geniş açılı objektif de içeren ikili kamera sistemi gibi gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra arkada yer alan parmak izi ile açılma ve güvenli erişim sağlıyor.



Galaxy A50’nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2849 TL, Galaxy A30’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 2299 TL olarak açıklandı.