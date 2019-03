Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisinin en yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A70’i görücüye çıkardı.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Günümüzde tüketiciler telefonlarını görsel açıdan çok daha etkin bir şekilde kullanıyor. Daha uzun süre bağlı kalıp deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu ancak, kullanıcıların anlık olarak birbirleriyle olan etkileşimini iyileştiren özelliklerle mümkün olabiliyor. Yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak için, günümüzdeki bağlantı kurma alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yeni Galaxy A70’i geliştirdik.”



6,7” Sonsuz-U ekran ile Galaxy A serisinin bugüne kadarki en büyük ekrana sahip modeli olan Galaxy A70, cihazın rahatça tutulmasına imkan veren ergonomik tasarımın yanı sıra 20:9 ekran oranıyla dikkat çekiyor.



Galaxy A70, bu yılın modası olan Prizma Mercan renginin yanı sıra, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu renk seçenekleri ışığın yönüne ve yansımalara göre etkileyici renk geçişleri oluşturan prizma efekti ile dikkat çekiyor.



Galaxy A70’in 32 MP yüksek çözünürlüklü ön ve arka lenslere sahip gelişmiş üçlü kamerası, parlak ve net fotoğraflar çekiyor. Derinlik lensi çekimden önce ve sonra alan derinliğini ayarlamanıza olanak veriyor, böylece fotoğrafta istediğiniz yeri öne çıkarabiliyorsunuz. 8 MP Ultra Geniş Kamerası ile birlikte neredeyse insan gözüne yakın izleme açısını sunan 123 derecelik geniş fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.



Galaxy A70’in 20 farklı sahneyi tanıyıp ona göre ayar yapan Görsel Zekâsı, çekim kalitesini artırıyor. Çekimden önce hataları otomatik olarak belirleyen Hata Tespit Özelliği ise daha iyi kompozisyonlar oluşturmanıza imkan sağlıyor.



4.500 mAH kapasiteli güçlü bir pile sahip olan Galaxy A70, size neredeyse gün boyunca paylaşım yapma, video izleme ve oyun oynama imkanı veriyor. Şu ana kadar tanıtılan yeni A serisindeki hızlı şarj özelliğinden daha üstün olarak 25W Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde cihazınızı daha kısa süre içinde yeniden kullanmaya devam edebiliyorsunuz.



Galaxy A70’in ekranda bulunan parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak çalışıyor.



Galaxy A70’te üretkenliği ve odaklanmayı artıran Samsung One UI platformu kullanılıyor. Samsung Galaxy kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan One UI, kontrolleri tek elle erişilebilir hale getiren Tek Elle Kullanım özelliği ile geliyor. One UI’daki Gece Modu ise ekranı akşam saatlerinde göz yormayan bir kullanıma uygun hale getiriyor.