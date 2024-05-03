Samsung Galaxy AI, Galaxy S22 ve daha eski telefonlarda sunulmaya başlıyor

Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte getirdiği yapay zeka teknolojisini Galaxy S22 ve S21 serileri için de kullanıma sunmaya başlıyor.

Samsung Galaxy AI, Galaxy S22 ve daha eski telefonlarda sunulmaya başlıyor

, One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S22 ve Galaxy S21 gibi modellere sunmaya başladı ve Galaxy AI sihrinin bir kısmını eski telefonlara bazı özelliklerini getirdi.

MART VE NİSAN AYLARINDA GALAXY S23 VE Z FOLD 5'E GELMİŞTİ 

Samsung, Şubat ayında Galaxy S24 serisinde One UI 6.1'i piyasaya sürmesinin ardından Galaxy AI özelliklerinden bazılarına Mart ve Nisan aylarında Galaxy S23 ve Galaxy Z Fold 5'e getirmişti.

SamMobile, Güney Kore'deki eski Samsung Galaxy telefonlara One UI 6.1 güncellemesinin sunulmaya başladığını ve daha geniş bir sürümün yakın zamanda geleceğini duyurdu. 

Yeni güncelleme Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'e hemen hemen eksiksiz olarak gelirken, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy S21'de bazı eksiklikler bulunuyor.

Google Circle to Search özelliğine kavuşan cihazlar görünüşe göre Canlı Çeviri, Sohbet Asistanı, ve Tarama Asistanı gibi özelliklere sahip olamayacağı belirtildi.

Yapay zeka özelliğinin 2022 ve sonrasında piyasaya çıkacak amiral gemisi Samsung telefon ve tabletlere özel kalacağı kaydedildi.

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