Samsung,  Galaxy ekosistemindeki beş yeni güçlü cihazı tüketicilerin beğenisine sundu

Samsung Electronics, yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, tüketicilerin hızla değişen bir dünyada ilerlemesine katkıda bulunan ve Galaxy sistemine mükemmel bir şekilde entegre olan beş cihaz tanıtıldı.

Bunlar; şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3; mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş zarif tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.



Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkanı Dr. TM Roh,"Daha önce asla teknolojiye bugünkü kadar bağlı olmamıştık.

Dünyanın dört bir yanında karşılaştığımız olağanüstü zorluklara karşı bu şekilde bağlantıda kalıyoruz. Teknoloji hayatı karmaşıklaştırmak yerine kolaylaştırmalı. Bu yüzden beş yeni güçlü cihaz ürettik. Bu cihazlar, tek başına iş ve oyun deneyimini en üst düzeye yükseltmenize yardımcı olacak güçlü araçlar. Galaxy ekosisteminin bir parçası olarak, birlikte sorunsuz şekilde çalışıyorlar; böylece en önemli şeylere odaklanarak zamanınızı kullanabilirsiniz.” dedi.



Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise açıklamasında şunları söyledi: Sadece birkaç ayda hayatlarımız her açıdan değişti. Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra evde spor, online konserler ve daha bir çok sosyal aktivite için mobil teknolojiler insanların adeta yardımına koştu. Biz de teknoloji endüstrisinin liderleri olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanlara yeni iletişim yolları, yeni çalışma yolları ve yeni bağlantı kurma yolları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Yeni Galaxy Note serisi de dahil toplam beş yeni güçlü cihazı da bu yaklaşımla öncü teknolojiler ve özellikler ile donatarak insanların yaşamını kolaylaştırmak için sunuyoruz. Bu cihazlar, tek başına iş ve oyun deneyimini en üst düzeye yükseltmenize yardımcı olacak kadar güçlü cihazlar. Bir kez daha insanlara yaşamlarını hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak, yepyeni deneyimler yaşamalarını sağlayacak cihazlar sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Çünkü Türkiye, sahip olduğu genç dinamik nüfusu ve teknolojik ürünlere karşı olan hızlı adaptasyonu nedeniyle bizim için önemli bir ülke..”

Bugüne kadarki en güçlü Note serisi Galaxy Note20 ve Note20 Ultra

Galaxy Note20 serisi, bir bilgisayar gibi çalışan ve bir profesyonel gibi oyun oynamanızı sağlayan bir üretkenlik merkezi olarak öne çıkıyor. Serinin iki versiyonu bulunuyor: En yüksek güç ve üretkenlik isteyen Note hayranları için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra,çalışma ve oyun zamanlarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20. Her ikisi de verimlilik için üretildi, böylece sevdiğiniz insanlarla bağlantıda kalmak için daha fazla zamanınız olacak.



İŞ DENEYİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ



Bu yeni hızla değişen dünyada bizim kadar esnek cihazlara ihtiyacımız var, böylece istediğimiz gibi çalışabilir, oynayabilir ve bağlantı kurabiliriz. Galaxy Note20 serisi ile üretkenliğinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Samsung’un en yeni Note serisi, çalışma şeklinizi dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapmanızı sağlıyor. Şimdi, Galaxy Note20 serisindeki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. S Pen esneklik ve rahatlık için Galaxy Tab S7 ve Tab S7+'a da geliyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung’un ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nizin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor.

• Geliştirilmiş bir S Pen: Note’un sadık takipçilerinin ve birçok görevi bir arada yapanların gözdesi olan Galaxy Note20 serisinin geliştirilmiş S Pen'i, en iyi yazma deneyimini sunuyor; böylece ilham geldiğinde fikirlerinizi kolayca not alabilirsiniz. Galaxy Note20 serisindeki S Pen, size daha fazla doğruluk ve yanıt hızı sağlayan daha gerçekçi bir hassasiyete sahip . S Pen’in, ana ekrana geri dönmek veya ekran görüntüsü almak gibi telefonunuza dokunmadan gerçekleştireceğiniz beş yeni Uzaktan Kontrol eylemi bulunuyor.

• Daha esnek ve kullanışlı bir Samsung Notes uygulama deneyimi: İstediğimiz zaman, istediğimiz cihazda çalışmamızı sağlayacak araçlara ihtiyacımız var. Samsung Notes uygulaması, fikirlerinizi telefonunuzda, tabletinizde veya Windows 10 PC'nizde kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olmak için otomatik kaydetme ve senkronizasyon özelliklerine sahip; böylece artık dosyalarınızı kaybetmezsiniz ve bir cihazdan diğerine geçerken işe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Samsung Notes, dağınık el yazınızı kolayca okunabilir hale getiriyor. Samsung Notes uygulamasında PDF'lere açıklama ekleyebilmeniz ve önemli yerleri vurgulayabilmeniz sayesinde geri bildirimde bulunmak artık daha kolay. Not alırken ses kaydedin ve kayıttaki o ana gitmek için notlarınızdaki ilgili kelimeye dokunun. Her şeyi daha kolay bulmanızı sağlayan yeni, sezgisel bir klasör yönetimi ile her şeyi düzenli tutun.

• Cihazlarda daha akıllı çalışın: Microsoft’un Windows’a Bağla entegrasyonuna sahip Your Phone uygulaması, artık mobil uygulamalarınıza akışınızı kesintiye uğratmadan doğrudan Windows 10 bilgisayarınızdan kolayca erişebilmenizi sağlıyor.. En sevdiğiniz mobil uygulamaları Görev Çubuğunuza veya Başlat menünüze ekleyin, böylece telefonunuzda en sevdiğiniz sosyal ağ uygulamalarını veya Galeri'yi aramanıza gerek kalmaz. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, Windows 10 PC'nizde birden çok uygulamayı yan yana çalıştırabileceksiniz. Samsung Notes uygulaması Microsoft OneNote ve Outlook ile senkronize edildiğinde ve Hatırlatıcılarınız Microsoft Outlook, To Do ve Teams ile senkronize edildiğinde tüm üretkenlik ekosistemleriniz cihazlar arasında eşleşecek; böylece nerede olursanız olun ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda olacak.



OYUN DENEYİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ



Samsung, Microsoft ile iş birliğini Galaxy Note20 serisinin eğlence tarafında da sürdürerek mobil oyunu bir sonraki seviyeye taşıyor. Samsung'un şimdiye kadar bir akıllı telefonda yarattığı en güçlü mobil oyun deneyimine kendinizi kaptırabilir; böylece kanepenizde, arka bahçenizde veya gün boyunca gideceğiniz her yerde bir profesyonel gibi oyun oynayabilirsiniz. Galaxy Note20 serisi, çarpıcı fotoğraflar ve sinematik tarzda videolar çekmek için profesyonel düzeyde araçlara sahip ve gelişmiş çoklu görev deneyimleri sunuyor.

SİNEMATİK TARZDA FİLM ÇEKME OLANAĞI AVUCUNUZUN İÇİNDE

Galaxy Note20 serisinin 8K kamerası, 21: 9 en boy oranı ve 24 fps kayıt ile artık ultra yüksek çözünürlüğe ve profesyonel kalitede video deneyimine erişmenizi sağlıyor. Sinematik tarzda videolar için profesyonel kalitede odaklama, ses, pozlama, yakınlaştırma hızı kontrolü ve FHD'de 120 fps video özelliklerine sahip güçlü Pro Video modunu kullanabilirsiniz. Galaxy Note20 serisindeki ses kaynaklarını da kontrol edebilir, kaydedilenleri ayarlayabilir ve yerleşik mikrofonlar veya harici kaynaklar arasında seçim yapabilirsiniz. Böylece istediğiniz ses net bir şekilde duyulur. Örneğin Galaxy Buds Live ile eşleştirildiğinde, arka plandaki gürültüyü en aza indirerek çok net bir şekilde sesleri kaydedebilirsiniz .



Samsung DeX ile ilk defa, daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olduğunda Galaxy Note20 serisini bir Smart TV'ye kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Akıllı bir televizyonda video izlerken aynı anda Galaxy Note20 serisinde arkadaşlarınızla mesajlaşabilmek için iki ekranı aynı anda yönetebilirsiniz.

GALAXY'NİN GÜÇ PERFORMANS MİRASI

Galaxy Note, mükemmel güçlü bir telefon olma konumunu daha da sağlamlaştırdı. Galaxy Note20 serisi, Galaxy'de bildiğiniz, sevdiğiniz ve beklediğiniz her şeyi size sunmak için bugüne kadarki en güçlü Note serisi olarak bu mirası sürdürüyor. Galaxy Note20 serisi, tüm Galaxy cihazlarındaki en hızlı işlemci ile üretildi. İkonik tasarımdan ödün vermeden en son teknolojiyi ve sınıfının en iyisi mobil deneyimleri kucaklıyor. Hem Galaxy Note20 hem de Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yepyeni puslu dokusu ile değişen trendleri aşan yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip.



Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede, pil ömrünü optimize etmek için görüntülediğiniz içeriğe otomatik olarak uyum sağlayan bugüne kadarki en iyi ekranımızda pürüzsüz görseller sunuyor. Tüm gün dayanan akıllı pil ve Süper Hızlı Şarj özellikleri ile sadece 30 dakikada %50'den fazla şarj elde edebilirsiniz . Samsung'un mobil güvenlik platformu Samsung Knox sayesinde, Galaxy Note20 serisindeki donanımınızın ve yazılımınızın uçtan uca proaktif bir şekilde korunduğundan emin olabilirsiniz.



Geniş Paylaşım Ağı (UWB) donanımlı bir Galaxy cihazında ilk kez, Yakındakiyle Paylaş özelliği Galaxy Note20 Ultra'da yeni bir hızlı ve kolay paylaşım düzeyine ulaşacak . Galaxy Note20 Ultra'yı Geniş Paylaşım Ağı donanımlı diğer Galaxy cihazlarına yönlendirdiğinizde Yakındakiyle Paylaş özelliği karşılaştığınız kişileri otomatik olarak paylaşım panelinizin en üstünde listeler. Gelecekteki Geniş Paylaşım Ağı fonksiyonu da Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi ile eşyaları daha doğru şekilde bulmanıza yardımcı olacak ve bir dijital anahtar olarak evinizin kilidini açacak.



Samsung cihazları ve hizmetleri zahmetsizce bir arada çalışacak şekilde tasarlandı ve sadece işinizi ve oyununuzu değil, sizin için önemli olan her şeyi daha üst düzeye taşıyor. Galaxy Note20 serinizi bir sonraki seviyeye yükseltmek için Samsung Galaxy'ye eklenen diğer yeni cihazlarla eşleştirin: Galaxy Tab S7 ve Tab S7+, Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live. Note deneyimini tamamlayan bu üstün cihazlar ile daha akıllı çalışma deneyimi yaşayabilir, daha uzun süre oyun oynayabilir, daha sağlıklı yaşayabilir ve daha iyi iletişim kurabilirsiniz.



Galaxy Tab S7 ve S7+: Üretkenlik ve yaratıcılık için çok yönlü tabletler

Galaxy Tab S7 ve S7+, bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler. Galaxy Tab S7 ve S7+, kesintisiz video konferansın, hızlı indirmenin ve gerçek anlamda gecikmesiz içeriklerin kapısını açacak.



Daha az zamanda daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (Klavye , Klavyeli Kılıf olarak ayrı satılır) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde, Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimleyin. Bir tablet sadece çalışırken işimizi geliştirmekle kalmamalı, boş zamanlarımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza da yardımcı olmalı. Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip sürükleyici bir ekrana sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanabilirsiniz veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla ekran alanı isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4” Super AMOLED ekrana sahip.



Ayrıca bu tabletler, birden fazla cihazda çalışmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Yakındakiyle Paylaş özelliği ile dosyaları yakındaki kişilere kolayca aktarabilirsiniz. Samsung PC'nizi ikinci bir ekranla genişletmek için Galaxy Tab S7 ve S7+'ınızı kullanarak ekranınızı çoğaltma ve genişletme arasında seçim yapabilirsiniz . Eksiksiz bir deneyim için Samsung Notes, S Pen, Kitap Kapağı Klavyesi ve Bluetooth fare gibi araçlarla üretkenliğinizi daha da artırabilirsiniz.



Galaxy Watch3: Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Galaxy Watch3, rutinlerinizi yönetmenize, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşıdır. Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Ancak bu akıllı saat sadece göze hitap etmekle kalmıyor. Samsung’un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat, aynı zamanda sağlıklı yaşam deneyiminizin de merkezi.



Kandaki oksijen özelliğiyle, fitness ve sağlıklı yaşam amacıyla zaman içindeki oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz . Olası bir düşme durumu tespit edildiğinde, konumunuz hemen önceden belirlenmiş kişilere gönderilir . Koşu Analizi daha iyi koşmanıza, formunuzu güçlendirmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olurken, VO2 max oksijen tüketimine ilişkin bilgi sağlamak için kardiyo ilerlemenizi takip eder . Samsung Health, evdeyken formda kalmak isteyenler için 120'den fazla farklı ev egzersiz programı sunar, böylece egzersizdeki ilerlemenizi saatiniz üzerinde izleyebilirsiniz.

GALAXY BUDS LİVE

Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ile tanışın. Gerçek anlamda ikonik bir tasarıma ve rahat bir uyuma sahip olan bu kulaklık, daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. AKG’nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor. Galaxy Buds Live, üç ayrı mikrofona ve Voice Pickup Unit’e sahip; böylece ayrı olsanız bile sevdiklerinizle aynı odada olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu kulaklıklar, Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip ve hem canlı ve ferah ses kalitesi sunar sunuyor. Üstelik hem de çevrenizdeki dünyanın içine girmenizi (veya dışına çıkmanızı) sağlıyor. Tren kondüktörünün anonsunu kaçırmadan sesli kitabın içinde kaybolabilirsiniz.



Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, yeni iyileştirmeler ve benzersiz katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2'yi tanıttı. Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2’nin birinci sınıf tasarımı ile lüks bir mobil deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Galaxy Z Fold2, uçtan uca, neredeyse çerçevesiz Sonsuz-O Ekranlara sahip. 6,2 inç Kapak Ekranı ve 7,6 inç'lik büyük Ana Ekranı ile Galaxy Fold'dan daha büyük. Şık tasarımı ve incelikli mühendisliği ile Galaxy Z Fold2’da eşit düzeyde çarpıcı iki renk seçeneği bulunuyor: Mystic Black ve Mystic Bronze. Galaxy Z Fold2 ile Samsung, tüm katlanabilir cihaz kategorisi için yeni olanaklara ilham olmaya devam edecek.

Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.



• Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray

• Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

• Galaxy Tab S7 and S7+ : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze



Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak. Ayrıca bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.



Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dâhil tavsiye edilen fiyatları şu şekilde: Galaxy Tab S7 için 5.499 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Tab S7+ 6.999 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Watch3 – 45mm için 2.299 TL, Galaxy Watch3 – 41mm için 2.099 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL.



Galaxy Note20 online satış için https://shop.samsung.com/tr/galaxy-note20 linkini ziyaret edebilirsiniz.



Samsung’un en son Galaxy cihazları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com veya www.samsung.com/galaxy.