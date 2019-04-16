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1- GALAXY FOLD’UN FİYATINI AÇIKLAMIYORSUNUZ. EN AZINDAN ŞUNU SORALIM TÜRKİYE’DEKİ AMİRAL GEMİSİ KULLANAN KİŞİLERİ BAZ ALDIĞIMIZ ZAMAN FİYAT ERİŞİLEBİLİR OLACAK MI?



Cihazın fiyatı ile ilgili henüz bilgi veremiyorum çünkü cihazı büyük ihtimalle ithalat süreçlerinde bir sıkıntı olmazsa Mayıs ayının başlarında ön satışlara açacağız haziran ayının başında da raflardaki yerini alıyor olacak. Haliyle fiyat vermek oldukça erken.

Ürün inovatif bir ürün ve biliyorsunuz yeni ürünler en azından bir süre üretimi artana kadar pahalı oluyor. Bu cihaz da normal bir amiral gemisi ürünlerinden bir miktar daha pahalı olacak.

2- TÜRKİYE PAZARINI BAZ ALDIĞIMIZDA GALAXY FOLD İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ BAŞARI ÇITASI NE?

Amiral gemisi segmentinde her ay bir önceki ayın üzerinde bir pazar payı gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu Türkiye’de lider olduğumuz diğer segmentlerde kategorlerde olduğu gibi premium ürünlerde de çok kısa bir süre içerisinde hayatımıza girecek.

Galaxy Fold da bizim premium ürünlerdeki başarımıza destek olacak. Bizim açımızdan çok ciddi inandığımız, gelecek gördüğümüz, çok öenmli fark yaratan bir üründür bu.



3- HENÜZ GALAXY FOLD’UN FİYATI BELLİ DEĞİL AMA CİDDİ BİR RAKAM OLACAĞI AŞİKAR. BİR KULLANICI GÖZÜNDEN BU MEBLAĞI BİR ÜRÜNE VERMEK ŞİRKETE OLAN GÜVENİN DE GÖSTERGESİ. SAMSUNG UZUN VADEDE OLASI AKSAKLIKLAR İÇİN KULLANICILARINA NE GİBİ ÇÖZÜMLER SUNACAK?



Biliyorsunuz her ürünün, sadece Galaxy Fold özelinde değil her sattığımız ürünün satış sonrasındaki müşteri memnuniyeti bizim için en önemli unsurlardan biri. Ben konuşmalarında sıklıkla bahsederim bir ürünün aslında 3 tane maliyeti ver: alınan zamanki maliyeti, kullanıldığı zamanki maliyeti ve satarkanki maliyeti.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim (solda) Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin (sağda)

Samsung markası olarak biz bu üç maliyete de önem veriyoruz. Özellikle ikinci söylediğim, müşteri memnuniyetini içeren kısım bizim için en değerli olanı.

Bu ürünlerin teknik servisi ile ilgili müşterilerimiz maksimum seviyede destek alacaklar. Ürünün çok özel VIP call center’ı ve hizmet seçenekleri olacak.

4- GALAXY FOLD İLE İLGİLİ KAMPANYALAR GÖRECEK MİYİZ?



Bunlar için çok erken. Tüketicinin ulaşmasını sağlayacak noktadaki kampanyaları biz Samsung markası olarak özellikle destekliyoruz. Ürünün kutusunun içinden Galaxy Buds çıkacak. Zaten ürün kendi başına birçok premium özelliği içerisinde barındırdığı için belki hizmet anlamında farklı desteklerimiz olabilir.



5- HUAWEI TÜRKİYE PAZARINDAKİ PAYINI 2019 SONU İTİBARİ İLE %35’E ÇIKARMAYI PLANLADILARINI DUYURDU. SAMSUNG TÜRKİYE’DE ÜST SIRALARA OYNAYAN BİR FİRMA YERİNİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPMAYI PLANLIYORSUNUZ.



Buna aslında Türkiye pazarının yanı sıra global pazardan da cevap verebiliriz. Samsung olarak dünyada AR-GE araştırmalarına en çok yatırım yapan ikinci şirketiz.

İnovasyon üzerine kurulu bir şirketiz. Sadece mobil endüstride değil birçok farklı noktada fark yaratan bir şirket. O yüzden CEO’muzun dediği gibi rekabetten korkmuyoruz aksine hoşumuza da gidiyor. Birçok rekabet avantajımız var. Az önce bahsettiğim 3 maliyette açık ara bir avantajımız var.

Diğer taraftan baktığınızda Samsung markası bir ekosistemi temsil etmekte. Sadece cep telefonu değil aynı zamanda televizyon beyaz eşya gibi geniş bir ekosistemi temsil ediyor. Biz büyük bir yatırım ile 5G, yapay zeka ve iOT (İnternet of Things) üzerine marka olarak çok ciddi yatırım yapıyoruz. iOT dediğiniz şey aslında bu ekosistemdeki tüm ürünlerin birbirleri ile konuşabilir hale gelmesi ve insan hayatını kolaylaştırması. Bu anlamda marka üzerinden bağımsız, tüm rakiplerimize karşı çok ciddi rekabetsel bir üstünlüğümüz var