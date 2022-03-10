Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Güney Koreli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi Samsung, Note serisiyle S serisini bir araya getirdiği Galaxy S22 Ultra'yı şubat ayında tanıtmıştı.

Şirket S22 ailesinin bir parçası olarak telefonu çıkarmıştı. Serinin en üst düzey telefonu ise Samsung Galaxy S22 Ultra.

108 megapiksel kamerası bulunan bu telefon Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Ancak telefonun bu listeye katılmasının sebebi teknolojik başarısı değil. Şirketten yapılan açıklamaya göre S22 Ultra aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon oldu.

Düzenlenen etkinlikte 1820 kişi birden Samsung S22 Ultra'nın kutusunu açtı.

Bir önceki rekor ise 700'ü aşkın açılışla Xiaomi'nin elindeydi.

S22 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Samsung'un Note serisini sonlandırmasıyla Note ve S serilerinin özellikleri Ultra'da birleşmiş durumda. Samsung Galaxy S22 Ultra hem tasarım hem boyut hem özellik olarak ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor.



Samsung Galaxy Note serisinin imzası sayılan S-Pen bu cihazda da kullanılmış. Üstelik S-Pen, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın içine gömülü halde geliyor.

6.8 inçlik ekrana sahip telefonda 256 GB dahili hafıza ve 12 GB'lik RAM bulunuyor.



Bu performansı desteklemek için Samsung, S22 Ultra'da 5 bin mAh'lık bir batarya kullanmayı tercih etti.



Bu telefon da gücünü Samsung Exynos 2200'den alıyor. Aynı şekilde Türkiye'de kullanılan versiyonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tercih edildi.

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3.0 GHz güce sahip. Yonga setinde 1 tane 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3 tane 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 bulunuyor.



Cihaz grafik desteğini ise Adreno'dan alıyor.



Cihazın 12 ve 16 GB RAM ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB'lik depolama seçenekleri bulunuyor.



Cihaz Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatiflerine sahip.