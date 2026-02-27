Samsung Galaxy S26 Ultra mı, iPhone 17 Pro Max mi? Hangi model, hangi açıdan daha iyi?

Samsung, amiral gemisi akıllı telefon serisinin en güçlü modeli olan Galaxy S26 Ultra’yı çarşamba günü tanıttı.

Yeni model, doğrudan Apple’ın en üst düzey telefonu iPhone 17 Pro Max ile rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor.

Genel değerlendirmeye göre Galaxy S26 Ultra, daha gelişmiş kamera sistemi, daha yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü yapay zeka özellikleriyle Apple’a güçlü bir alternatif sunuyor. Ancak performans ve genel kullanıcı deneyimi açısından iki cihazın birbirine oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre kazanan tek bir model değil, kullanıcılar olacak. Çünkü her iki cihaz da premium segmentte son derece güçlü ve gelişmiş özellikler sunuyor.

İşte iki teknoloji devinin amiral gemileri arasındaki temel farklar:

APPLE'A DOĞRUDAN RAKİP

Samsung’un 25 Şubat’taki Unpacked etkinliğinde duyurulan Galaxy S26 serisinin en dikkat çeken modeli, beklendiği üzere S26 Ultra oldu. En yüksek donanım özelliklerine sahip bu model, özellikle ekran, kamera ve yapay zeka performansıyla Apple’ın iPhone 17 Pro Max’ine rakip olmayı hedefliyor.

Her iki telefon da benzer boyutlarda ve premium segmentte yer alıyor. iPhone 17 Pro Max, 6,43 x 3,07 inç ölçülerinde; Galaxy S26 Ultra 6,44 x 3,07 inç boyutlarında. S26 Ultra rakibinden biraz daha hafif olmakla birlikte, her iki üretici de önceki nesilde kullandıkları titanyum yerine alüminyum çerçeveye geri döndü.

SAMSUNG'DA DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Her iki model de 6,9 inç OLED tabanlı ekran kullanıyor ve 120Hz yenileme hızını destekliyor:

iPhone 17 Pro Max: 2868 x 1320 piksel, 460 ppi

Galaxy S26 Ultra: 3120 x 1440 piksel, 498 ppi

Samsung teknik olarak daha yüksek çözünürlük sunarken, bu farkın günlük kullanımda belirgin olmayacağı belirtiliyor. Parlaklık konusunda her iki cihaz da dış mekânda 3000 nit (cd/m²) tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

SAMSUNG SAYIDA VE YAKINLAŞTIRMADA ÖNDE

Kamera tarafında Samsung daha agresif bir donanım sunuyor.

iPhone 17 Pro Max; 48 MP ana kamera, 48 MP telefoto (4x optik zoom), 48 MP ultra geniş açı ve 8x’e kadar “optik kalite” zoom sunuyordu.

Galaxy S26 Ultra ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 50 MP periskop telefoto (5x optik zoom), 10x optik kalite zoom ve 100x’e kadar yapay zeka destekli zoom sağlıyor.

Video tarafında Samsung 8K kayıt sunarken, Apple maksimum 4K çözünürlükte kalıyor. Her iki cihaz da HDR video ve profesyonel video formatlarını destekliyor.

PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

iPhone 17 Pro Max, Apple’ın yeni A19 Pro işlemcisini kullanırken; Galaxy S26 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geliyor.

Benchmark (kıyaslama) sonuçlarına göre, tek çekirdek performansında Apple yaklaşık yüzde 9,5 öndeyken, çok çekirdek performansında Samsung yaklaşık yüzde 4,3 önde.

Samsung’un bazı modellerde 16 GB RAM sunması da çoklu görev performansına katkı sağlayabilir.

BATARYA VE ŞARJ PERFORMANSI

Şarj hızında Samsung önde. 60W hızlı şarj, 30 dakikada yüzde 75'e kadar dolum vaat ediyor. Apple'da ise 40W hızlı şarj, 20 dakikada yüzde 50'ye çıkma vaadi var.

Öte yandan, iPhone 17 Pro Max, 39 saat video oynatabilirken, Galaxy S26 Ultra'da bu rakam 31. Ancak Samsung ters kablosuz şarj özelliği sunuyor.

SAMSUNG'UN KALEM AVANTAJI

Galaxy S26 Ultra’nın en önemli farklarından biri entegre S-Pen kalemi. Apple ise iPhone serisinde kalem desteği sunmuyor.

Bunun yanı sıra biyometrik güvenlikte Apple Face ID kullanırken, Samsung ekran altı parmak izi okuyucu tercih ediyor.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512 GB: 121 bin 999 TL.

- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB: 139 bin 999 TL.

- Samsung Galaxy S26+ 12GB/256 GB: 82 bin 499 TL.

- Samsung Galaxy S26 12/256 GB: 70 bin 499 TL.

iPhone 17 serisinin güncel fiyatları ise şu şekilde:

- iPhone 17: 77 bin 999 TL’den başlıyor.

- iPhone 17 Air: 97 bin 999 TL’den başlıyor.

- iPhone 17 Pro: 107 bin 999 TL’den başlıyor.

- iPhone 17 Pro Max: 119 bin 999 TL’den başlıyor.