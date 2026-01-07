Samsung Galaxy S26'nın tanıtım tarihi netleşiyor. 25 Şubat iddiası güçlendi

Kısa süre önce Güney Kore basınında yer alan haberlerde Samsung Galaxy S26 serisinin 25 Şubat’ta tanıtılacağı öne sürülmüştü. Şimdi aynı tarih, akıllı telefon dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri tarafından bir kez daha doğrulandı.



Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, 25 Şubat tarihinin “yüzde 100 doğru” olduğunu belirterek bu konuda son derece emin konuştu. Blass’ın geçmişteki isabetli tahminleri göz önüne alındığında, Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi için şu anki en güçlü ihtimal 25 Şubat olarak öne çıkıyor.

FİYAT ARTIŞI GÜNDEMDE

Son sızıntılar, Galaxy S26 serisinin ucuz olmayacağını, hatta seleflerinden daha pahalı olabileceğini gösteriyor.

Güney Kore merkezli FN News’in aktardığına göre, Samsung Galaxy S26 serisinin tamamı Güney Kore’de Galaxy S25 serisine kıyasla 30 ila 50 dolar arasında bir fiyat artışıyla satılabilir. Bu artışın diğer pazarlara yansıyıp yansımayacağı ise henüz net değil.

Öte yandan, daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntıda fiyatların değişmeyeceği iddia ediliyordu. Bu nedenle fiyat konusu belirsiz.

Ancak Galaxy S26 serisi gerçekten 25 Şubat’ta tanıtılırsa, resmi fiyatları öğrenmek için çok uzun süre beklemek gerekmeyecek.